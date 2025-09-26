Home

26 Settembre 2025

Parcheggio di Via Masi, ripristino completo del decoro urbano, 20 posti auto tornano disponibili

Livorno 26 settembre 2025

20 posti auto tornano disponibili. Ultimata in tempi rapidi l’operazione congiunta tra Comune di Livorno, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e AAMPS/Retiambiente

Caravan fatiscenti, bombole del gas e suppellettili di vario tipo. Ma anche elettrodomestici, carrelli per la spesa e rifiuti tessili. Recentemente anche un incendio, presumibilmente doloso, aveva favorito la produzione di rifiuti da combustione. Ora il parcheggio per auto e scooter di Via Masi, dietro la Stazione Centrale, torna completamente fruibile a seguito di un’attività congiunta a favore del decoro urbano realizzata in tempi rapidi dal Comune di Livorno (settore Manutenzione e Cura della Città) con la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e AAMPS/Retiambiente.

Complessivamente sono nuovamente utilizzabili 20 posti auto dove recentemente erano state collocate abusivamente anche alcune roulette che la Polizia Municipale, dopo gli opportuni accertamenti, ha fatto rimuovere favorendo l’avvio a smaltimento dei rottami in metallo. Le Squadre di Pronto Intervento e gli Operatori di Quartiere di AAMPS/Retiambiente hanno quindi rimosso tutti i rifiuti e pulito accuratamente l’area (i materiali derivanti dalla combustione sono stati collocati in sicurezza in apposite sacche e, nelle prossime, dopo le analisi di laboratorio sui campioni prelevati, saranno anch’essi avviati a smaltimento).

“Lo sforzo che abbiamo profuso e il risultato colto in pochi giorni – commenta Giovanna Cepparello, assessora alla Cura della Città – è il frutto di un lavoro in sinergia che conferma l’attenzione massima dell’amministrazione comunale verso tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare gli agenti della Polizia Municipale e gli addetti di AAMPS/Retiambiente per essersi prodigati con impegno e passione nella risoluzione di una criticità su cui era indispensabile intervenire rapidamente”. “Il nostro impegno per la pulizia della città è quotidiano – commenta Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente – ed è un dovere che sentiamo fortemente come patto con la cittadinanza anche nella risoluzione delle problematiche straordinarie. L’esito positivo di questa operazione é certamente attribuibile anche alla professionalità, disponibilità e abnegazione di tutti i nostri lavoratori che ogni giorno si prodigano per mantenere pulita Livorno”. Parcheggio di Via Masi, ripristino completo del decoro urbano, 20 posti auto tornano disponibili