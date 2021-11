Home

Cronaca

Parcheggio disabili, raddoppiano sanzioni e decurtazione punti per chi li usa senza titolo

Cronaca

14 Novembre 2021

Parcheggio disabili, raddoppiano sanzioni e decurtazione punti per chi li usa senza titolo

I commenti degli assessori Cepparello e Raspanti

Nuovo Codice della Strada, inasprimento delle sanzioni per chi parcheggia sui posti auto per disabili

Raspanti e Cepparello: “Le nuove disposizioni vanno nella stessa direzione della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune contro i comportamenti che creano barriere architettoniche ”

Livorno, 14 novembre 2021

Le nuove norme del codice della strada contenute nel decreto Infrastrutture e entrate in vigore il 10 novembre, hanno introdotto alcune novità per i parcheggi per disabili e parcheggi rosa, per la circolazione dei monopattini elettrici oltre al divieto di pubblicità sessista o discriminatoria.

“Quello sui parcheggi per disabili – ricorda la comandante della Polizia Municipale, Annalisa Maritan – è uno dei punti più forti delle modifiche, un aumento importante della sanzione e della decurtazione dei punti”.

Per chi usufruisce di aree di sosta riservate alle persone disabili senza averne titolo, infatti, le nuove disposizioni prevedono sanzioni da 168 a 672 euro (in precedenza la sanzione andava da 87 a 344 euro) e aumenta anche il numero dei punti scalati dalla patente, passando da 2 a 6 per l’utilizzo improprio del contrassegno invalidi (art. 188 C.d.S.) e da 2 a 4 per chi parcheggia indebitamente negli spazi riservati ai disabili (art 158).

E da gennaio 2022 le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu qualora non vi sia disponibilità nei posti riservati.

Il pugno duro adottato dal legislatore contro chi non rispetta le aree di sosta per disabili, va nella direzione della campagna di sensibilizzazione lanciata nei giorni scorsi dal Comune di Livorno per prevenire i comportamenti che limitano la mobilità delle persone con ridotta autonomia motoria.

Sulle auto parcheggiate sui marciapiedi, su quelle che ostruiscono gli scivoli presso gli attraversamenti pedonali, l’iniziativa prevede il rilascio di cartoncini informativi, rosa come le multe, a titolo di sanzione morale.

“Questo inasprimento delle sanzioni- commenta l’assessore al Sociale Andrea Raspanti- va dunque nella direzione di consolidare le tutele per le persone con ridotta autonomia motoria, schierando apertamente le istituzioni dalla loro parte”.

Commenta l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello: “L’aumento della sanzione per chi parcheggia sugli stalli per persone disabili senza titolo è un segno di civilità.

Il Codice della Strada, su questa questione come su molte altre, non ci richiama semplicemente al rispetto delle regole, ma al rispetto delle persone e dei loro diritti. A Livorno tra l’altro i disabili possono già parcheggiare sugli stalli blu”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin