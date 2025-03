Home

7 Marzo 2025

Parcheggio in via dei Pelaghi: oltre al vecchio lì da mesi ora anche un frigorifero e macchinine a batteria (Video)

Il parcheggio pubblico in via Dei Pelaghi si trasforma in una discarica a cielo aperto. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una situazione di degrado cronico che persiste nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini e le molteplici pulizie a spese dei cittadini. Le immagini che seguono documentano la situazione, mostrano un accumulo di rifiuti di ogni genere, lasciati incustoditi e a deturpare l’area.

Le foto mostrano un’ampia varietà di rifiuti abbandonati: cumuli di piastrelle di ceramica rotte, sparse in modo disordinato e in quantità considerevoli; due sacchi di plastica contenenti detriti di cartongesso, presenti da mesi secondo le testimonianze dei residenti; un frigorifero verticale abbandonato; due auto giocattolo a batteria; un seggiolone e altri rifiuti sparsi. La presenza di un mocio e di attrezzi suggerisce che i rifiuti siano il risultato di lavori di ristrutturazione o demolizione effettuati senza il rispetto delle più elementari norme di smaltimento dei rifiuti.

Particolarmente preoccupante è la presenza dei due sacchi di cartongesso, segnalati da mesi alle autorità competenti senza alcun risultato. Questo abbandono prolungato non solo deturpa l’ambiente, ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica, considerando la presenza di materiali potenzialmente nocivi. Il cartongesso, se non smaltito correttamente, può rilasciare sostanze dannose.

La situazione evidenzia una grave carenza di controlli e una lentezza inaccettabile nell’intervento da parte delle istituzioni. Il parcheggio, già degradato, si trasforma in un luogo malsano e pericoloso, a discapito dei cittadini che sono costretti a convivere con questa situazione di degrado. È necessario un intervento immediato e risolutivo per rimuovere i rifiuti e per prevenire futuri abbandoni. La tolleranza verso simili comportamenti non può più essere accettata. I cittadini hanno diritto a vivere in un ambiente pulito e sicuro, e questo richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni.

