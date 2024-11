Home

Cronaca

Ambiente

Parcheggio Libertà: dopo ogni taglio erba spuntano montagne di rifiuti abbandonati

Ambiente

3 Novembre 2024

Parcheggio Libertà: dopo ogni taglio erba spuntano montagne di rifiuti abbandonati

Livorno 3 ottobre 2024 Parcheggio Libertà: dopo ogni taglio erba spuntano montagne di rifiuti abbandonati

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente della zona che denuncia l’ennesimo episodio di abbandono dei rifiuti nel parcheggio di scambio di viale della Libertà, dove il taglio dell’erba ha portato alla luce una nuova discarica abusiva.

Non è la prima volta che l’area verde nel parcheggio di scambio di viale della Libertà si trasforma in una discarica a cielo aperto dopo la manutenzione del verde. Come già documentato da noi e da altre testate locali, il problema dei rifiuti abbandonati in questa zona è una realtà ciclica e radicata, che puntualmente si ripresenta, aggravando il degrado dell’area.

L’ultima segnalazione di un residente evidenzia come l’operazione di taglio dell’erba abbia riportato alla luce una vera e propria “montagna” di rifiuti di ogni tipo, che ora attende di essere smaltita dai servizi pubblici, con i relativi costi che ricadono sulla collettività. Tra i materiali abbandonati si possono vedere oggetti vari e ingombranti: un telaio di bicicletta, cerchioni di auto e biciclette, sacchi neri dal contenuto sconosciuto, una grande cornice con vetro rotto, una carrozzina giocattolo, contenitori di vernice con liquido sospetto e diverso materiale plastico e metallico.

“Sono sempre sostanze che non dovrebbero essere disperse nell’ambiente,” afferma il residente, aggiungendo che tra questi rifiuti vi è anche un bidone aperto con un liquido nero dall’aspetto sospetto. Il liquido potrebbe essere vernice diluita o olio motore, componenti altamente inquinanti che mettono a rischio la salute dell’ambiente e delle persone.

Questi episodi, ormai ciclici, evidenziano la necessità di interventi più incisivi contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, nonché la richiesta di una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. Inoltre, la presenza di telecamere di sorveglianza nell’area potrebbe rappresentare un deterrente più efficace, se venisse usata per identificare i responsabili e applicare sanzioni adeguate. È urgente che si intervenga per salvaguardare la vivibilità e il decoro di questa zona, e soprattutto per porre fine a una pratica che impone costi elevati e ingiusti all’intera comunità.

Parcheggio Libertà: dopo ogni taglio erba spuntano montagne di rifiuti abbandonati