Parcheggio Santa Trinita: ora i non residenti potranno essere multati, Perini rivendica la vittoria dopo 8 mesi di pressioni politiche

8 Agosto 2025

“Finalmente regole certe per i residenti della Venezia. L’amministrazione si muove solo quando costretta”

Dopo anni di vuoto normativo e otto mesi di pressioni politiche, il parcheggio di Santa Trinità, nel cuore del quartiere Venezia, potrà finalmente essere regolamentato in modo efficace. A darne notizia è il consigliere comunale di FdI, Alessandro Perini, che rivendica il risultato come una “piccola ma significativa vittoria” ottenuta grazie a un lavoro costante di denuncia e azione politica.

“Otto mesi fa – ricorda Perini – avevo denunciato pubblicamente l’assurdità di una situazione che impediva alla Polizia Municipale di elevare sanzioni nel parcheggio, nonostante fosse riservato ai residenti. La segnaletica parlava chiaro, ma mancava la determina dirigenziale necessaria a rendere valide le multe: un paradosso che lasciava l’area completamente scoperta da controlli”.

Il consigliere spiega di non essersi limitato a una segnalazione mediatica: ha infatti presentato interrogazioni e interpellanze in Consiglio comunale, sollecitando più volte l’amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità.

Ora, finalmente, la determina è stata emessa. “Un atto semplice – sottolinea Perini – che avrebbe potuto e dovuto essere adottato anni fa, ma che ha richiesto mesi di pressione politica per diventare realtà”.

Da oggi, la Polizia Municipale potrà finalmente intervenire in caso di sosta irregolare, offrendo ai residenti una tutela concreta. “È la dimostrazione che l’opposizione, se fatta con serietà e determinazione, può portare a risultati tangibili”, conclude il consigliere, ribadendo l’impegno a vigilare su ogni criticità lasciata in sospeso.

