Parcheggio selvaggio in piazza Mazzini, un problema annoso mai risolto, la lettera di un residente

6 Febbraio 2023

Livorno 6 febbraio 2023

“Buona sera da piazza Mazzini . Non riesco a capire come si possa tollerare una situazione simile. Parcheggiano ovunque sulle aiuole; sui marciapiedi; in mezzo di strada di fronte all’hotel Boston che non si può neanche girare e tornare indietro, si è costretti a fare il giro di borgo

Si chiama i vigili di sabato sera e ti dicono che vedono cosa possono fare perché hanno solo due pattuglie…

Qui ci vorrebbe una squadra di venti vigili con altrettanti carri attrezzi.

L’estate le multe sul romito di giorno le fanno anche due volte al dì qui vengono solo allora di pranzo o verso le 19 poi la sera mentre la gente va per ristoranti mai nessuno…

Dal giovedì alla domenica se ci fosse la necessità di far passare un’ambulanza o un camion dei pompieri potrebbe diventare un serio problema; ma nessuno, anche a seguito di telefonate al comando della municipale viene mai.

Il parcheggio sotto la Coop viene snobbato da tutti i clienti e gli unici che ci ricorrono sono i residenti che anche se hanno la lettera vanno lì o l’auto se la devono portare in casa.

Io di una gestione ed un abbandono simile me ne vergognerei.

Guardate le foto e vi fate un’idea”.



