17 Aprile 2024

Livorno, 16 aprile 2024 – Parchi inclusivi “Lenci” e “Puini Ceron”, 19 le imprese che hanno manifestato interesse alla realizzazione

Si è conclusa nei giorni scorsi la prima fase della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di due nuovi parchi gioco inclusivi, il Parco Lenci e il Parco Puini Ceron, ad Antignano-Banditella, per i quali l’Amministrazione comunale ha stanziato 200mila euro.

Alla manifestazione d’interesse, pubblicata su https://start.toscana.it/tendering/tenders/012418-2024/view/detail/1 insieme al progetto esecutivo redatto dall’ufficio Progettazione e Qualificazione spazi pubblici del Comune di Livorno, hanno aderito 19 imprese qualificate del settore. Seguirà una prima verifica dei requisiti per poi procedere con la procedura di gara fino all’aggiudicazione.

Si è inoltre concretizzata, con la dichiarazione sottoscritta il 21 marzo scorso, la volontà del sig. Mario Bartoli di donare al Comune di Livorno il ricavato di una raccolta fondi da lui avviata nel 2023, che ha riscontrato ampia partecipazione con contributi giunti anche da fuori i confini della nostra città. Bartoli, dedito da anni a progetti di solidarietà dopo l’improvvisa scomparsa nel 1998 del figlio Christian di 17 anni, con la cifra raccolta di ben 50mila euro contribuirà alla realizzazione del parco, sia per l’acquisto e posa in opera di ulteriori giochi inclusivi sia per la collocazione di una statua in bronzo di Kyra, la canina sua fedele compagna, impiegata per anni nella pet therapy e molto amata dai bambini.

La statua sarà collocata vicino all’area giochi così che Kyra sia ricordata e possa continuare a donare gioia e amore. L’Amministrazione ha avviato le procedure previste dalla normativa per incamerare la somma in denaro e per poterla effettivamente destinare all’acquisto di altri giochi inclusivi, oltre a quelli già previsti dal progetto.

Il progetto

Il parco Lenci e il parco Puini Ceron (parco Banditella) costituiscono un’area verde delimitata ad ovest dal viale di Antignano e ad est dal terreno della pizzeria Acquaria. Tutta l’area è attraversata dalla via Puini, che divide in maniera netta il parco Lenci dal parco Puini Ceron.

I due parchi sono organizzati con percorsi pedonali, aree pavimentate e attrezzature ludiche in legno recentemente installate, tra cui una teleferica e un gioco con due torrette.

Il progetto prevede una riqualificazione complessiva dell’esistente e la creazione di nuove aree attrezzate, un “parco inclusivo” aperto alla fruizione di più utilizzatori, anche per fasce differenti di età. La realizzazione di nuovi elementi determinerà una complessiva rivisitazione compositiva ed architettonica dell’intero parco.

Nella parte prospiciente il viale di Antignano, la suddivisione per aree differenziate in base all’utilizzo prevede:

un’area sensoriale e di relax, pavimentata con elementi di tipo naturale come legno, ghiaia, cippato, sabbia;

area sosta attrezzata con tavoli e sedute in legno;

un’area giochi per bambini dove è previsto di integrare la struttura e le altalene esistenti con altre attrezzature inclusive (gioco complesso con rampe di accesso, girello inclusivo, telefono senza filo e campana con scritte in braille), connettendo quest’area gioco con quella dove è già stata posizionata la teleferica. Intorno alla teleferica non sono previsti interventi se non la semplice delimitazione con alberi ed essenze arboree.

Nella parte ad est (Puini Ceron) è prevista la creazione di un campo da basket inclusivo (baskin) con pavimentazione in cemento, il ripristino dell’esistente area pavimentata in porfido con installazione di tavoli da ping pong e panchine con scacchiera, la creazione di un’area giochi per adolescenti con installazione di scivolo collinare, periscopio e gioco di equilibrio su pali.

Sempre in quest’area, nell’ambito di un altro progetto volto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano), è prevista la realizzazione di altri giochi inclusivi e la messa a dimora di 130 alberi.

Il percorso di collegamento tra il viale di Antignano e via Puini sarà sistemato, con ampliamento del vialetto e realizzazione di sedute tramite gradoni in cemento e mattoni.