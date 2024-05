Home

Parco Baden Powell, domani inaugurazione della pista di skate park, con il supporto di istruttori

30 Maggio 2024

Livorno 30 maggio 2024 – Parco Baden Powell, domani inaugurazione della pista di skate park, con il supporto di istruttori

Proseguono, secondo il cronoprogramma, i lavori di ampliamento e riqualificazione del Parco Baden Powell, nel quartiere Corea. L’intervento, completamente finanziato con 2 milioni e 200mila euro di fondi Pnrr, porterà questo parco a raggiungere i 18mila metri quadri.

Domani, venerdì 31 maggio, alle ore 15 verrà riconsegnata alla cittadinanza l’area skate a disposizione dei quartieri nord della città, completamente rinnovata. E’ una superficie di gioco di circa 700 mq. nella quale ci sono installate nuove attrezzature in legno su una nuova pavimentazione in cemento lisciato specifica per tale attività.

L’area skate si trova in prossimità con l’angolo sud-orientale del parco, in relazione diretta con il quartiere Corea, ed è attrezzata per la pratica dello skating e del pattinaggio.

Per l’occasione sarà presente l’Associazione K iss T he R ail , scuola di skate di Livorno affiliata FISR ed ACSI, che offrirà consiglio e supporto ai ragazzi che vorranno provare le nuove attrezzature . La cittadinanza è invitata, in particolare gli appassionati di questa disciplina sportiva.

Per quanto riguarda gli altri lavori (iniziati lo scorso gennaio), tra gli interventi già conclusi ci sono la messa a dimora di 80 nuovi alberi (dei 120 complessivamente previsti dal progetto) e il completamento delle predisposizioni impiantistiche, con la posa delle tubazioni e dei cavidotti derivati, compresi quelli idrici e dell’illuminazione.

La ditta Euroambiente di Pistoia, esecutrice dei lavori, già a giugno provvederà alla posa dei nuovi arredi all’interno dell’area di sgambatura cani e realizzerà una nuova area giochi attrezzata, dotata di numerosi giochi inclusivi montati su una superficie antitrauma in gomma colata decorata, che renderanno l’area interamente e completamente accessibile.

Entro la fine dell’anno è previsto il completamento dell’opera, che prevede, secondo il progetto PNRR, oltre all’integrazione degli arredi esistenti, la realizzazione di altre aree per la pratica sportiva (campo di calcio a cinque, basket, bocce e arredi per il tennis tavolo), un punto ristoro e un servizio igienico pubblico.

