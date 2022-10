Home

Cronaca

Aree pubbliche

Parco Cappellina, la maggioranza interroga se stessa

Aree pubbliche

17 Ottobre 2022

Parco Cappellina, la maggioranza interroga se stessa

"Problemi igienico-sanitari, giochi vetusti e spaccio"

Livorno 17 ottobre 2022

Riqualificazione del Parco di via della Cappellina. Il gruppo consiliare del PD presenta interrogazione.

“A seguito di segnalazioni dei residenti della zona di via Pellettier e via della Cappellina; abbiamo deciso, come gruppo Consiliare del Partito Democratico insieme alle forze di maggioranza, di presentare un’interrogazione con risposta scritta

Chiediamo al Sindaco e agli Assessori competenti:

quali iniziative intendono prendere per avviare un piano di riqualificazione e/o di manutenzione ordinaria del Parco di via della Cappellina riconsegnandolo alla sua funzione sociale.

Il Parco di Via della Cappellina fu ideato su sollecitazione dei residenti del quartiere che chiedevano un luogo di ritrovo e socializzazione in particolare per i bambini, anziano e diversamente abili; in un’area già tutelata per i pedoni e accessibile al transito entro il limite dei 30Km/h; all’inaugurazione del 27 maggio 2011 il parco e il murales furono dedicati alla memoria della maestra Angela De Quattro; insegnante per lungo tempo alla Scuola Elementare G. Micheli.

Nel corso degli anni il Parco e il murales sono stati purtroppo oggetto di atti vandalici e attualmente è utilizzato impropriamente come area sgambatura per cani con conseguenti problemi di carattere igienico-sanitari e di manutenzione del verde; inoltre, le condizioni dei giochi riservati ai bambini sono vetuste e degradate.

A questo dobbiamo aggiungere problematiche legate alla sicurezza urbana causate da una prolungata presenza di persone in orario notturno e da attività di spaccio di droga. Su questo punto specifico abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di installare una video camera di sicurezza”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin