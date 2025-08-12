Home

12 Agosto 2025

Parco di Rimigliano, smantellato dalla polizia municipale un accampamento a ridosso della duna

San Vincenzo (Livorno) 12 agosto 2025 Parco di Rimigliano, smantellato dalla polizia municipale un accampamento a ridosso della duna

Proseguono i controlli da parte della polizia municipale di San Vincenzo sulle spiagge e all’interno del parco di Rimigliano. Nei giorni scorsi, infatti, nell’ambito di un pattugliamento di routine gli operatori sono intervenuti in corrispondenza degli ingressi 3 e 4 per smantellare un accampamento installato in pineta a ridosso della duna.

In quest’area sono state individuate tre tende da campeggio e un fornellino, oltre a numerosi e diversi accessori per il campeggio. La polizia municipale, che ha sorpreso sul posto il gruppo formato da tre persone, ha quindi disposto subito lo smantellamento dell’accampamento e la rimozione delle installazioni. I controlli, che sono proseguiti successivamente sia sulla spiaggia che all’interno della pineta, andranno avanti anche nei prossimi giorni, visto peraltro il periodo intenso di Ferragosto. Si tratta del secondo intervento di questo tipo dopo quello, analogo, del 7 luglio scorso.

Ricordiamo che l’ordinanza numero 109 dello scorso 27 maggio, in merito alla disciplina delle attività balneari, dispone all’articolo 5 tra le altre cose il divieto durante tutto l’anno sulle spiagge di San Vincenzo di accendere fuochi, di lasciare dalle 20 alle 7 sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate. Così come vieta di campeggiare o pernottare, anche senza ausilio di tende, sacchi a pelo, ecc.

