Aree pubbliche 17 Febbraio 2026

Parco di Shangai di via Firenze temporaneamente chiuso al pubblico per lavori

Livorno 17 febbraio 2026

Parco di Shangai di via Firenze temporaneamente chiuso al pubblico per lavoriDa domani, mercoledì 18 febbraio, e fino al 15 maggio, con possibilità di proroga in caso di imprevisti, il parco Shangai di via Firenze sarà chiuso ed interdetto al pubblico.

L’ordinanza di chiusura temporanea del parco è stata adottata dall’ufficio Verde, Manutenzione e Cura della Città per permettere l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Per motivi di sicurezza pubblica, tutela dell’incolumità dei cittadini e regolare esecuzione delle lavorazioni previste, infatti, la ditta incaricata di eseguire l’intervento provvederà alla chiusura di tutti gli accessi carrabili e pedonali.

Ekom Mazzini Olandesi promo febbraio
Inassociazione
Banner Aamps