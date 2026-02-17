Parco di Shangai di via Firenze temporaneamente chiuso al pubblico per lavori
Livorno 17 febbraio 2026
Da domani, mercoledì 18 febbraio, e fino al 15 maggio, con possibilità di proroga in caso di imprevisti, il parco Shangai di via Firenze sarà chiuso ed interdetto al pubblico.
L’ordinanza di chiusura temporanea del parco è stata adottata dall’ufficio Verde, Manutenzione e Cura della Città per permettere l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Per motivi di sicurezza pubblica, tutela dell’incolumità dei cittadini e regolare esecuzione delle lavorazioni previste, infatti, la ditta incaricata di eseguire l’intervento provvederà alla chiusura di tutti gli accessi carrabili e pedonali.