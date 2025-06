Home

Parco di via Paoli a Livorno: abbandono, degrado, spaccio e zero controlli. La denuncia di un cittadino

25 Giugno 2025

Parco di via Paoli a Livorno: abbandono, degrado, spaccio e zero controlli. La denuncia di un cittadino

Erba alta, custode assente, comportamenti incivili e segnalazioni di spaccio: “Il parco è diventato terra di nessuno”

Un tempo piccolo polmone verde e spazio sicuro per famiglie e bambini, oggi il parchino di via Paoli sembra essere scivolato nell’incuria più totale. A segnalarlo è un cittadino che, con toni preoccupati, denuncia una situazione che peggiora giorno dopo giorno, tra disservizi, abbandono e pericoli.

«Il parco è ormai terra di nessuno – scrive – e il custode che dovrebbe occuparsene passa solo per aprire e chiudere i cancelli, ma lo fa a orari irregolari e senza nemmeno controllare se dentro ci siano ancora persone. È capitato più di una volta che qualcuno rimanesse chiuso dentro».

Ma non è solo la gestione a destare perplessità. A far da cornice al disagio ci sono forasacchi ovunque, erba alta mai tagliata, nessuna fontanella funzionante, sporcizia e incuria. A peggiorare la situazione, il comportamento di alcuni frequentatori: «Il parco è invaso da ragazzi, non tutti per fortuna, ma molti maleducati – prosegue la segnalazione – che rompono tutto, sporcano senza ritegno e agiscono indisturbati, perché non c’è nessuno che controlla o cerca di far rispettare delle regole minime».

E poi, la parte più allarmante: «C’è anche uno spaccio che avviene in maniera incontrollata, in pieno giorno, senza che nessuno intervenga. Il parco dovrebbe essere un luogo sicuro, e invece si è trasformato in un punto critico per la zona».

L’appello che arriva è chiaro: serve un intervento urgente da parte del Comune e delle forze dell’ordine, sia per il ripristino della pulizia e della manutenzione ordinaria, sia per garantire la sicurezza e restituire dignità a uno spazio pubblico che molti residenti vorrebbero tornare a vivere in tranquillità.

