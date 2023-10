Home

19 Ottobre 2023

Livorno 19 ottobre 2023 – Parco eolico a 50 Km davanti Livorno, Europa Verde contraria alla proposta

Europa Verde è contraria alla proposta di parco eolico nel mare a 50 km davanti a Livorno.

Non siamo contrari all’eolico che è una risorsa rinnovabile a differenza dei combustibili fossili.

Crediamo che a Livorno si possa sviluppare il minoeolico privato e i pannelli solari sui tetti di case e capannoni.

Questo tipo di sviluppo porterebbe molto lavoro e un’economia delle energie rinnovabili diffuse molto più sostenibile dei grandi impianti in mano a pochi.

Riteniamo invece che l’eolico in mezzo al Santuario dei Cetacei non sia una buona idea, come ha illustrato molto bene lo studio delle Università di Barcellona e di Girona (A scientific study recommends excluding and moving offshore wind farms away from the protected areas in the Mediterranean

