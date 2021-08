Home

Parco Levante, sbanda con l’auto e finisce contro un palo

12 Agosto 2021

Livorno 12 agosto 2021 – Parco Levante, sbanda con l’auto e finisce contro un palo

Questa mattina intorno alle ore 08.00 un uomo di circa 50anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un palo a Parco Levante

Sul posto i volontari dell’SVS inviati dal 112 su segnalazione di alcuni passanti.

Il 50enne è stato trasportato per le cure del caso al pronto soccorso. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi, ha riportato soltanto lievi traumi

