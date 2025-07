Home

Cronaca

Aree pubbliche

Parco Mura Lorenesi: “dopo un anno nessuna fontana d’acqua potabile chiesta dai residenti”

Aree pubbliche

12 Luglio 2025

Parco Mura Lorenesi: “dopo un anno nessuna fontana d’acqua potabile chiesta dai residenti”

Livorno 12 luglio 2025 Parco Mura Lorenesi: dopo un anno nessuna fontana d’acqua potabile chiesta dai residenti.

È passato ormai quasi un anno da quando si è svolta l’assemblea pubblica in merito al futuro del Parco delle Mura Lorenesi. Un’area verde frequentatissima, che rappresenta un polmone verde importante per i quartieri Guglia, San Marco e Bastia.

Alcune richieste dei residenti sono state momentaneamente respinte, come, ad esempio, la necessità di uno sgambatoio (data l’altissima quantità di cani nella zona).

Altre, invece, erano state accolte, come la costruzione di un’area fitness/area giochi ma, soprattutto, la realizzazione di una fontana d’acqua potabile, utilizzabile sia per far bere gli animali domestici, sia dai residenti. Come riconosciuto dalla stessa Assessore all’Ambiente, Giovanna Cepparello, si tratta di una richiesta molto semplice, che limiterebbe il consumo della plastica e che, con il caldo infernale delle ultime settimane, si rivela essere molto necessaria, oltre che urgente.

Durante una mia interpellanza sul parco discussa lo scorso 10 febbraio in commissione, l’Assessore rispose che ASA l’avrebbe realizzata in tre o quattro mesi. Una tempistica sulla quale mi raccomandai, in vista del balzo di temperature, ogni estate sempre più alto. Dopo settimane che rincorro l’Assessore in ogni modo, per avere almeno una data ipotetica, purtroppo, siamo a metà luglio e nessuna risposta mi è stata pervenuta.

Mi appello a questo punto io, personalmente, ad ASA, sollecitandola ad attivarsi al più presto per attrezzare anche questa grande zona verde di una semplice fontanella d’acqua potabile.

Alessandro Palumbo

Consigliere Comunale Fratelli d’Italia