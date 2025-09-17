Parco Mure Lorenesi, il Comune dopo le segnalazioni: condizioni di igiene e decoro ottimali, nessuna siringa individuata

Home

17 Settembre 2025

Con una nota il Comune di Livorno informa i cittadini sulla situazione nel parco delle Mure Lorenesi:

“A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini raccolte in questi giorni dal servizio di SegnalaLI, il Comune di Livorno ha prontamente attivato una serie di sopralluoghi presso il parco pubblico delle Mure Lorenesi nel quartiere Shangai coinvolgendo gli uffici tecnici preposti al mantenimento e alla cura del territorio.

Le perlustrazioni hanno permesso di riscontrare condizioni di igiene e decoro ottimali e di assoluta sicurezza per i frequentatori della zona.

A supporto vi è stato anche il coinvolgimento degli Operatori di Quartiere di AAMPS/Retiambiente che hanno colto l’occasione per realizzare una pulizia ancor più incisiva sia dei giardini sia dell’area prossima alla struttura (tra l’altro non individuando siringhe abbandonate o abbandoni di materiale, come invece indicato da qualcuno).

La Polizia Municipale prosegue nell’attività di controllo del parco pubblico al fine di scongiurare la presenza notturna di eventuali soggetti dediti a schiamazzi o causa di abbandoni di rifiuti poi prontamente rimossi da AAMPS/Retiambiente”.