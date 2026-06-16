Home

Cronaca

Parco Pertini e Caritas: il Prefetto dispone controlli straordinari. “Lo Stato reagirà con fermezza”

Cronaca

16 Giugno 2026

Parco Pertini e Caritas: il Prefetto dispone controlli straordinari. “Lo Stato reagirà con fermezza”

Livorno 16 giugno 2026 Parco Pertini e Caritas: il Prefetto dispone controlli straordinari. “Lo Stato reagirà con fermezza”

Il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha convocato una riunione urgente con i vertici provinciali delle Forze di Polizia a seguito dei gravi episodi verificatisi nell’area del Parco Pertini e, da ultimo, della violenta rapina ai danni di un ragazzo quindicenne e del nuovo danneggiamento subito dalla Caritas di Livorno.

L’aggressione al giovane rappresenta infatti soltanto l’ultimo episodio di una serie di fatti che hanno generato crescente preoccupazione tra i cittadini. Negli ultimi mesi sono stati segnalati episodi di aggressione, intimidazione e prevaricazione nei confronti di giovani frequentatori del parco.

«La brutale aggressione al ragazzo quindicenne costituisce un salto di qualità che non può essere sottovalutato. Lo Stato reagirà con fermezza. Le Forze di Polizia intensificheranno ulteriormente la loro azione di prevenzione e repressione. L’obiettivo è individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia».

Nel corso della riunione sono stati disposti specifici servizi straordinari e operazioni mirate di controllo del territorio nell’area del Parco Pertini e nelle zone limitrofe.

Il Prefetto ha inoltre annunciato che rivolgerà un invito al Comune di Livorno affinché, nell’ambito delle proprie competenze, siano valutate le misure ritenute opportune per migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilità del parco e delle aree circostanti.

Particolarmente preoccupante è anche il nuovo episodio che ha colpito la Caritas di Livorno, il sesto registrato negli ultimi tempi, cui si aggiunge il recente furto verificatosi ai danni del Tribunale di Livorno.

«Colpire la Caritas significa colpire una delle realtà più preziose della nostra comunità; colpire il Tribunale significa colpire un luogo simbolo della giustizia e dello Stato. Le Forze di Polizia hanno raccolto e trasmesso all’Autorità Giudiziaria elementi investigativi significativi che fanno ragionevolmente ritenere individuati i responsabili, già gravati da numerosi precedenti e procedimenti giudiziari».

«Sono costantemente in contatto con il Procuratore della Repubblica e con il Presidente del Tribunale per un approfondimento continuo delle criticità che emergono da queste vicende. Anche in questo caso l’obiettivo è individuare i responsabili, assicurarli alla giustizia e restituire alla Caritas, ai suoi operatori, ai volontari e agli utenti, così come al Tribunale, ai magistrati, al personale e ai cittadini che vi accedono, quella tranquillità e quella sicurezza che meritano».