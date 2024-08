Home

7 Agosto 2024

Livorno 7 agosto 2024 – Parco pubblico “Berlinguer” in via Torino nel quartiere Coteto, inaugurata area giochi

iaugurata oggi alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli e del dirigente e dei tecnici dell’Ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi Pubblici, l’area giochi del parco pubblico “Berlinguer” in via Torino nel quartiere Coteto.

Nel parco è stata realizzata una nuova area giochi così strutturata: un gioco complesso con torri, giochi inclusivi, quattro altalene di cui una con sedile inclusivo e una a cesto.

I dislivelli del terreno sono stati riadattati e ospitano un circuito per mountain bike realizzato in calcestruzzo architettonico.

Il parco, di una superficie totale di 18,500 metri quadrati è caratterizzato da alberature sparse e da vialetti pedonali pavimentati con lastre di porfido.

Prima dei lavori di ristrutturazione le uniche aree attrezzate per il gioco erano un’area pavimentata adibita al gioco del basket e una pista di pattinaggio pavimentata con calcestruzzo.

Il Sindaco Luca Salvetti dichiara:

“L’apertura dell’area giochi di questo parco era molto attesa e non sono stati installati soltanto i giochi, ma è stata realizzata anche una pista per le biciclette e sono stati piantati alberi che si sono aggiunti ai 50 già esistenti. In totale gli alberi ora sono 80 tra vecchi e nuovi. Il campo di basket subirà piccoli interventi di rifacimento e così anche la pista da pattinaggio. Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto”.

L’assessore Federico Mirabelli aggiunge:

“Con l’apertura del parco – ha aggiunto l’assessore Mirabelli – si va completando l’accordo quadro del 2022 con un investimento di 800 mila euro che prevedeva la realizzazione di quattro parchi gioco: in via Torino, via Tiberio Scali, via Costanza e via Lega (gli ultimi due sono in fase di conclusione).

La pista e il campo di basket vengono utilizzati per l’attività di preparazione all’aperto. E’ un parco sportivo a tutti gli effetti e inclusivo, adatto a bambini e ragazzi, a persone di tutte le età”.

