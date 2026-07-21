Home

Cronaca

Ambiente

Parco Puini, l’assessore Mirabelli: “Più verde, dialogo con i residenti e nuovi investimenti”

Ambiente

21 Luglio 2026

Parco Puini, l’assessore Mirabelli: “Più verde, dialogo con i residenti e nuovi investimenti”

Livorno 21 luglio 2026

Parco Puini, Mirabelli: “In arrivo 150mila euro per manutenzione e nuovi interventi”

L’assessore risponde in Commissione sull’area giochi inclusiva: “Dialogo aperto con i residenti, valutiamo anche una recinzione e una regolamentazione del campo”. Stanziati 75mila euro anche per il parco di via Paoli.

L’Amministrazione comunale rilancia gli investimenti sul verde pubblico e sulle aree dedicate allo sport e all’inclusione. Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici e alle Attività produttive Federico Mirabelli è intervenuto durante i lavori della Sesta Commissione consiliare per rispondere all’interpellanza presentata dal consigliere Dinelli sull’area giochi inclusiva del Parco Puini Ceron di Banditella, illustrando le motivazioni delle scelte progettuali e annunciando nuovi investimenti destinati al quartiere.

Il tema principale ha riguardato la collocazione del campo da gioco, oggetto di osservazioni da parte dei residenti. Mirabelli ha spiegato che la conformazione dell’area, la presenza di sottoservizi e i vincoli legati alla sicurezza stradale non hanno consentito spostamenti significativi dell’impianto. Tuttavia, accogliendo alcune richieste emerse durante il confronto, il progetto è stato modificato orientando il canestro principale verso l’area Acquaria, anziché verso le abitazioni, così da limitare l’impatto acustico sui condomini limitrofi.

L’assessore ha poi ricordato gli interventi ambientali già realizzati nell’ambito del progetto di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra il parco e le abitazioni sono stati infatti piantati cipressi, lecci e falsi pepe con funzione di barriera naturale. Complessivamente nel Parco Puini sono stati messi a dimora 67 nuovi alberi, con l’obiettivo di aumentare il verde e migliorare la schermatura dell’area.

Sul fronte della convivenza tra attività sportive e qualità della vita dei residenti, Mirabelli ha sottolineato che nei parchi pubblici restano pienamente valide le norme del Regolamento di Polizia Urbana a tutela della quiete pubblica. L’Amministrazione sta inoltre valutando ulteriori soluzioni, tra cui una regolamentazione degli orari di utilizzo del campo e la possibile chiusura con recinzione dell’area nelle ore notturne, per garantire un equilibrio tra diritto allo sport e rispetto del riposo dei cittadini.

L’annuncio più rilevante riguarda però le nuove risorse economiche. Con la variazione di bilancio che sarà discussa dal Consiglio comunale il prossimo 30 luglio saranno stanziati complessivamente 150mila euro per interventi di manutenzione straordinaria: 75mila euro destinati al Parco Puini e altri 75mila euro al parco di via Paoli. Le risorse serviranno a migliorare il decoro, la sicurezza e la fruibilità di due importanti aree verdi cittadine.

Mirabelli ha infine ribadito che il confronto con i residenti proseguirà anche nelle prossime settimane. Grazie al lavoro di mediazione del Security Manager Giampaolo Dotto, l’Amministrazione mantiene infatti un dialogo costante con una rappresentanza del quartiere. Dopo l’incontro dello scorso giugno, nei prossimi giorni verrà illustrata ai cittadini anche l’ipotesi progettuale relativa alla possibile recinzione del parco.

“L’obiettivo – conclude l’assessore – resta quello di offrire alla città uno spazio pubblico inclusivo, sicuro e di qualità, continuando ad ascoltare i cittadini e migliorando questi luoghi attraverso il dialogo e interventi concreti”.