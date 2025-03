Home

Cronaca

Ambiente

Parco Puini, oggi inaugurazione del secondo lotto di lavori. Realizzato campo da basket, installati due ping pong e riqualificazione del percorso pedonale

Ambiente

5 Marzo 2025

Parco Puini, oggi inaugurazione del secondo lotto di lavori. Realizzato campo da basket, installati due ping pong e riqualificazione del percorso pedonale

Livorno 5 marzo 2025 Parco Puini, oggi inaugurazione del secondo lotto di lavori.

Oggi si inaugura la realizzazione il secondo lotto di ammodernamento del parco Lenci e Puini ad Antignano, relativo all’ampliamento del parco con nuovi giochi e arredi inclusivi.

Il lotto che viene adesso inaugurato ha previsto la realizzazione nell’area del parco antistante il centro commerciale Marilia, oltre via Puini, di un campo da basket con pavimentazione in cemento delle dimensioni del “tre contro tre” comprensivo dell’installazione di due canestri inclusivi e la segnaletica di campo per il gioco del Baskin. É stata inoltre realizzata una rete para palloni come schermatura lato strada, al fine di garantire il gioco in sicurezza e facilitare il recupero dei palloni.

Sono stati inoltre posizionati due campi da ping pong, uno scivolo collinare in acciaio inox, un periscopio e un gioco di equilibrio, oltre ad arredi in cemento per la realizzazione di un’area relax dedicata al gioco degli scacchi, tra cui due tavoli inclusivi che permettono l’accostamento della carrozzina.

Inoltre sul lato del Parco Lenci è stato riqualificato e ampliato il percorso pedonale che collega il viale di Antignano con via Puini, che versava in condizione di avanzato degrado.

Seguiranno altre opere nell’ambito di un altro progetto volto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano).

E’ prevista la messa a dimora di circa 140 alberi sia nel Parco Lenci che nel Parco Puini, oltre alla parte impiantistica di recupero di acque superficiali per l’irrigazione delle piante.

I lavori al parco di via Puini sono stati eseguiti dalla ditta Vimpex srl.

Il 9 dicembre è stato inaugurato il primo lotto che ha previsto l’ampliamento dell’area giochi esistente con nuovi giochi inclusivi, grazie al contributo di una raccolta fondi alla quale hanno partecipato molti cittadini, promossa da Mario Bartoli che ha donato 35.000 euro. Con il denaro ricevuto in dono il Comune ha acquistato strutture gioco inclusive, un dondolo inclusivo e una statua in bronzo raffigurante il cane Kyra posizionata vicino all’area giochi, quest’ultima inaugurata successivamente il 19 gennaio.

L’area a verde delimitata ad ovest dal viale di Antignano e ad est da via Puini già organizzata con alcuni giochi, tra cui una teleferica, è stata riorganizzata con una riqualificazione dei percorsi, con l’ampliamento dell’area pavimentata di sicurezza, oltre a nuovi giochi specifici per tutti i bambini tra cui i diversamente abili.

Parteciperanno all’inaugurazione il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, il dirigente del Comune Roberto Pandolfi con delega al coordinamento attuativo Pnrr, gli architetti dell’ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici, dell’ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità e dell’ufficio Illuminazione Pubblica.

Saranno presenti anche rappresentanti delle aziende che hanno effettuato i lavori nei due parchi.

All’inaugurazione del parco in via Firenze, prenderanno parte anche i gestori del campo sportivo La Pace Academy e l’amministratore delegato del supermercato Conad di via dell’Antimonio.

Parco Puini, oggi inaugurazione del secondo lotto di lavori