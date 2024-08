Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Pare parecchio Parigi, Pieraccioni presenta un film per “famiglie sgangherate”

Castiglioncello

16 Agosto 2024

Pare parecchio Parigi, Pieraccioni presenta un film per “famiglie sgangherate”

Castiglioncello, (Rosignano Marittimo, Livorno) 16 agosto 2024 – Pare parecchio Parigi, Pieraccioni presenta un film per “famiglie sgangherate”

All’arena estiva di Castiglioncello, il pubblico ha avuto una sorpresa speciale; Leonardo Pieraccioni, il regista del film “Pare Parecchio Parigi”, si è presentato in sala per intrattenere i presenti. Con il suo tipico stile ironico e una battuta sempre pronta, Pieraccioni ha divertito il pubblico per circa venti minuti, aggirandosi tra le file di sedie e regalando momenti di autentico divertimento.

“Il film tanto lo vedrete,” ha scherzato Pieraccioni, “perché io facevo sempre l’errore di raccontarlo prima. Ma!! È un film per famiglie sgangherate, non so se conoscete qualche famiglia sgangherata, è un film per voi, l’ho fatto per le famiglie di Castiglioncello”. Ha poi aggiunto, con il suo inconfondibile tocco, che la pellicola affronta temi importanti come i rimpianti e i rimorsi, senza però entrare troppo nei dettagli, per non rovinare la sorpresa.

“Pare Parecchio Parigi”, uscito a gennaio 2024, è liberamente ispirato a una storia vera. Il film, scritto dallo stesso Pieraccioni in collaborazione con Alessandro Riccio, è un mix tra un road movie e un family drama. Racconta la storia dei fratelli Bugli, che nel 1982 organizzarono un finto viaggio in roulotte verso Parigi per esaudire l’ultimo desiderio del padre malato. Nel cast, oltre a Pieraccioni, ci sono volti noti del cinema italiano come Nino Frassica, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti: da un lato, la leggerezza della comicità “tosco-pieraccionesca” riesce a strappare qualche risata, dall’altro, alcune falle nella sceneggiatura ne hanno limitato l’impatto emotivo. Tuttavia, nonostante queste imperfezioni, il film è stato definito “carino” e offre spunti di riflessione su temi profondi, trattati con la consueta ironia tipica del regista toscano.

Le immagini sono di Ezio Cairoli

Pare parecchio Parigi, Pieraccioni presenta un film per “famiglie sgangherate”