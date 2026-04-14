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Cronaca

Parità di genere: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno lancia la seconda edizione dei premi per imprese e tesi universitarie

Cronaca

14 Aprile 2026

Parità di genere: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno lancia la seconda edizione dei premi per imprese e tesi universitarie

Livorno 14 aprile 2026 Parità di genere: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno lancia la seconda edizione dei premi per imprese e tesi universitarie

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno conferma il proprio impegno concreto per l’uguaglianza di genere con la seconda edizione dei due premi dedicati a imprese del territorio e studentesse e studenti universitari. I due premi, istituiti per la prima volta nel 2025, si inseriscono nell’importante percorso che ha visto l’Ente Camerale ottenere proprio lo scorso anno la Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022). “Per il secondo anno consecutivo mettiamo in campo risorse concrete per premiare chi sceglie di investire nella cultura dell’inclusione – spiega il presidente della Camera di Commercio, Riccardo Breda – Ottenere la certificazione della parità di genere non è stato per La Camera un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare di più. E con questi premi vogliamo da un lato sostenere le giovani generazioni che studiano la parità nelle università e, dall’altro, dare un riconoscimento a quelle imprese che, con coraggio e innovazione, trasformano il welfare e la governance in strumenti di reale uguaglianza”.

Premio per tesi di laurea e dottorato di ricerca

Da questa edizione il Premio, il cui obiettivo è stimolare la ricerca scientifica e valorizzare la cultura in materia di parità e pari opportunità, è aperto anche alle tesi di dottorato di ricerca. Il bando prevede l’assegnazione di 5 premi: 1.500 euro per la prima tesi classificata, 1.000 euro per la seconda, 500 euro ciascuno per la terza, quarta e quinta tesi classificata. Le tesi vincitrici ed eventuali elaborati ritenuti meritevoli verranno inoltre acquisiti nel patrimonio archivistico della Camera di Commercio. L’Amministrazione valuterà anche la possibilità di offrire ai vincitori uno stage gratuito presso la propria sede, legato alle attività propedeutiche al mantenimento della certificazione di genere dell’Ente.

Possono partecipare al premio gli studenti e le studentesse che hanno conseguito la laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico e/o il dottorato di ricerca presso un’Università con sede nella Regione Toscana oppure che sono residenti nella Regione Toscana e iscritti ad un’Università telematica e che hanno discusso la tesi negli anni 2024-2025-2026.

Premio Impresa per le pari opportunità

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, che hanno la sede legale nelle province di Livorno e Grosseto. Saranno premiate, con 3mila euro ciascuna, quattro imprese che abbiano avviato progetti rientranti in almeno uno dei seguenti ambiti:

cultura: attivazione di percorsi di mentoring e coaching dedicati alla crescita delle donne verso ruoli dirigenziali, o iniziative rivolte alla popolazione aziendale maschile sui temi della paternità condivisa e del contrasto agli stereotipi;

governance: adozione di processi per identificare, gestire e approfondire ogni forma di violenza o discriminazione;

risorse umane: adozione di processi di gestione HR a favore della parità di genere;

opportunità di carriera: misure per favorire l’occupazione femminile e promuovere piani di sviluppo e valorizzazione delle competenze;

welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro: attuazione di politiche flessibili per l’orario di lavoro e servizi per la famiglia (ad esempio: benefit, voucher, asili nido interni, convenzioni per assistenza anziani).

Modalità di partecipazione

Per entrambi i premi le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it a partire da oggi, 13 aprile, ed entro il 15 luglio 2026. I bandi completi con le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a questo link: https://www.lg.camcom.it/camera/parita-genere/premi .

Parità di genere: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno lancia la seconda edizione dei premi per imprese e tesi universitarie