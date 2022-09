Home

Parliamo di Scuola! Evento M5S in piazza col presidente commissione Istruzione Gallo

17 Settembre 2022

Livorno 17 settembre 2022 – Parliamo di Scuola! Evento M5S in piazza col presidente commissione Istruzione Gallo

Sorgente: “Nostro programma sulla scuola frutto del suo lavoro”.

«Questa settimana sono riprese le lezioni nelle scuole toscane, è iniziato il nuovo anno scolastico, tra il “ritorno alla normalità” e le difficoltà di sempre. Anche io, nonostante i mille impegni della campagna elettorale, ho rivisto i miei alunni, ho ripreso con le lezioni, le riunioni, i consigli di classe. Ne sono molto felice» così Stella Sorgente, la candidata del Movimento 5 stelle per il collegio Livorno.

«Quindi – prosegue Sorgente – quale momento migliore per questo evento sulla scuola?».

«Domani sera, sabato 17, saremo insieme a Luigi Gallo a parlare della scuola di oggi e della scuola di domani. Gallo è il vicepresidente del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati ed ex Presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Il nostro programma sulla scuola è soprattutto opera sua, frutto del suo lavoro in questi 9 anni in Parlamento. Appuntamento alle 21.15 in piazza XX settembre».

«La scuola – conclude – rappresenta il pilastro fondamentale su cui costruire il futuro del nostro Paese. Lo dico da insegnante ma anche da cittadina: investire in cultura e istruzione è la base di tutto. Altrimenti resteremo nelle retrovie della storia».

