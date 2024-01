Home

Parrucchiere con lavoratori in nero e senza autorizzazioni, multa da 7500 euro e denuncia

20 Gennaio 2024

Parrucchiere con lavoratori in nero e senza autorizzazioni, multa da 7500 euro e denuncia

Livorno 20 gennaio 2024 – Parrucchiere con lavoratori in nero e senza autorizzazioni, multa da 7500 euro e denuncia

I carabinieri del N.A.S. unitamente ad una pattuglia della Compagnia di Livorno, hanno proceduto al controllo di un locale di acconciatura dove hanno riscontrato l’impiego di tre lavoratori “in nero”.

Oltre ai lavoratori in nero i militari hanno riscontrato la totale assenza delle autorizzazioni previste dalla Legge Regionale nr 29/2013 per questo tipo di esercizi pubblici.

I carabinieri hanno dunque sanzionato il titolare 44enne per 7.500 euro oltre a denunciarlo ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione in quanto impiegava irregolarmente tre cittadini extracomunitari; inoltre il locale è stato segnalato all’autorità territorialmente competente per la chiusura.

