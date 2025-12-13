Parte a Livorno il nuovo corso per sommelier FISAR

Home

13 Dicembre 2025

Per tutti gli appassionati del nettare di Bacco che desiderano trasformare la loro passione in competenza, arriva un’opportunità imperdibile: il Corso di Primo Livello per Sommelier della Delegazione FISAR di Livorno.

Dal 13 gennaio 2026, la storica associazione italiana dedicata alla cultura del vino aprirà le porte di una nuova edizione dedicata ai neofiti dell’enologia, offrendo un percorso formativo completo e coinvolgente che unisce teoria, pratica e degustazioni guidate.

Strutturato come propedeutico ai livelli successivi, questo corso rappresenta l’ingresso ideale nel mondo del sommelier per chi si avvicina per la prima volta alla degustazione e alla conoscenza del vino. Attraverso un approccio polisensoriale, i partecipanti esploreranno non solo i sapori e gli aromi che rendono ogni calice un’esperienza unica, ma anche il profondo legame tra viticoltura, territorio e tecniche di produzione. Si partirà dagli “strumenti del mestiere” – dal leggendario tastevin al frangino, passando per decanter, cavatappi e la corretta gestione della cantina – fino ad analizzare le forme di allevamento della vite, le vinificazioni e le normative che regolano il settore.

Non perdere tempo: i posti sono solo 40! Iscriviti subito al Corso di Primo Livello Sommelier a Livorno visitando il sito www.fisar-livorno.it. Trasforma la tua passione per il vino in vera competenza – inizia il tuo viaggio da sommelier!

Come diventare sommelier a Livorno

Il programma, ricco e variegato, si articola in 13 lezioni tenute da docenti qualificati iscritti all’Albo nazionale dei relatori FISAR o da esperti in deroga come agronomi ed enologi. Ogni incontro, che si svolgerà prevalentemente il martedì sera alle 20:30 presso la sede della Delegazione in Scali Cerere 15 a Livorno, includerà una degustazione pratica di tre vini selezionati, per affinare il palato e comprendere appieno le sfumature organolettiche.

Ecco il calendario dettagliato:

13 gennaio: Funzioni del sommelier 20 gennaio: Fisiologia dei sensi 27 gennaio: Analisi sensoriale 3 febbraio: Viticoltura 10 febbraio: Vinificazione 1 17 febbraio: Vinificazione 2 24 febbraio: Spumanti 3 marzo: Vini speciali 7 marzo (sabato): Visita in cantina 12 marzo (giovedì): Vini passiti e particolari 17 marzo: Legislazione vitivinicola 19 marzo (giovedì): I distillati 24 marzo: Birra ed altre bevande 31 marzo: Test finale

Il corso si concluderà con test finale di autovalutazione che apre le porte agli ulteriori approfondimenti nei due livelli successivi. La partecipazione è riservata agli associati FISAR: la quota di tesseramento nazionale, non inclusa nel costo del corso, ammonta a 70 euro (ridotti a 40 euro per i under 25) e può essere effettuata comodamente online tramite l’app NOIFISAR o il sito ufficiale della Federazione. Per eventuali difficoltà con l’iscrizione o il tesseramento, la segreteria è disponibile all’indirizzo email segretario.livorno@fisar.com .

Direttore del corso è Vittorio Faluomi, figura di riferimento di FISAR nonché enologo. La sede della Delegazione FISAR di Livorno, situata in Scali Cerere 15, è facilmente raggiungibile e rappresenta un punto di incontro vivace per la comunità livornese degli amanti del vino.

Il mondo del vino ti aspetta a Livorno dal 13 gennaio 2026! Prenota ora il tuo posto sul sito ufficiale della Delegazione FISAR Livorno: clicca qui per iscriverti . Per informazioni o assistenza: segretario.livorno@fisar.com o +39 328 158 1616.

Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati – affrettati, le iscrizioni sono aperte!