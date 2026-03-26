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Parte dal The Cage il nuovo viaggio musicale del rapper Murubutu

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26 Marzo 2026

Parte dal The Cage il nuovo viaggio musicale del rapper Murubutu

Livorno 26 marzo 2026 Parte dal The Cage il nuovo viaggio musicale del rapper Murubutu

Venerdì 27 marzo partirà dal The Cage di Livorno il nuovo viaggio musicale del rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia emiliano.

Qual è “La vita segreta delle città”? Ce lo spiega Murubutu, che ci ha intitolato un album uscito nel marzo del 2025 che ancora lo porta in giro per l’Italia e non solo. Sì perché il rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia è reduce da un tour europeo che ha toccato città come Barcellona, Londra, Bruxelles, Berlino e Dublino. Sbocciata la primavera, dunque, l’artista emiliano torna al The Cage in seno al tour chiamato “La vita segreta di nuove città”. Parte proprio da Livorno il nuovo viaggio musicale di un rapper che ha all’attivo otto album e collaborazioni con artisti come Caparezza, Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, Mezzosangue, Dutch Nazari, Willie Peyote e Giuliano Palma. Nei suoi lavori le sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte componente cantautorale e poetica.

Al secolo Alessio Mariani, Murubutu si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90 ed è insegnante di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio-Emilia. “La vita segreta delle città” è un disco che segna una tappa significativa nel suo percorso musicale: il rap incentrato sullo storytelling, cifra distintiva della sua produzione, abbraccia ancora una volta il linguaggio del cantautorato per tracciare una mappa delle esperienze umane, rappresentazione viva dei luoghi che abitiamo e delle nostre esistenze. Un concept-album, accompagnato da un intenso tour di presentazione, sul tema della città, vista attraverso diverse prospettive e curvature: dalle megalopoli ai piccoli paesi, dalle capitali alle periferie, ora come sogno e speranza di riscatto, ora come alienazione e solitudine. Chissà Livorno cosa ispirerà all’artista… per scoprirlo non resta che presentarsi al teatrino e assistere di persona a una serata speciale, in cui rap e narrazione si incontreranno. Sarà un live intenso e coinvolgente, tra storytelling, poesia e musica, pensato per chi ama le parole che lasciano il segno.