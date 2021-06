Home

29 Giugno 2021

Parte Garibaldissima, il protagonista è “l’eroe dei due mondi”. Saranno presenti Sindaco e Prefetto

Parte alla lla presenza di Sindaco e Questore la rassegna di spettacoli “Garibaldissima” con protagonista l’Eroe dei due Mondi

Livorno, 29 giugno 2021

Prende il via oggi, martedì 29 giugno, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e del questore Roberto Massucci, “Garibaldissima” la una nuova iniziativa di Comune e Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea, pensata per attivare un “presidio culturale” in una zona a rischio come Piazza Garibaldi.

21 gli spettacoli in cartellone suddivisi in 7 settimane (ogni martedì, mercoledì e giovedì fino al 19 agosto) con ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a sedere con distanziamento da normativa anti Covid.

L’inizio degli spettacoli è previsto alle 21,30.

La prima serata del festival sarà dedicata a Giuseppe Garibaldi a cui la piazza è intitolata. “Garibaldi – Il Sogno della Libertà” è il titolo del lavoro di Stefano De Majo che ne è anche l’interprete. Pianoforte, tromba e voce: Fabrizio Longaroni.

La seconda serata, mercoledì 30 giugno, vedrà protagonisti Emiliano Geppetti e Carlo Bosco con uno spettacolo dal titolo “Malamente Acustico con Influenze Pop – volume 1: gli anni ’80”.

La terza serata l’attrice Alessia Cespuglio, accompagnata dal maestro Antonio Ghezzani, presenterà la prima di “Serate Americane”, dedicata alla letteratura americana del Novecento.

