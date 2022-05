Home

Eventi

Parte il Critical Wine Livorno, all’ex Caserma Occupata la festa che mette in contatto diretto produttori e consumatori

Eventi

14 Maggio 2022

Parte il Critical Wine Livorno, all’ex Caserma Occupata la festa che mette in contatto diretto produttori e consumatori

Livorno 14 maggio 2022

Torna anche quest’anno la festa che mette in contatto diretto produttori e consumatori

Livorno.

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio si terrà a Livorno, presso il centro sociale Ex Caserma Occupata in via Adriana, una festa del vino unica nel suo genere: il Critical Wine / Terra è Libertà.

L’edizione labronica di questo evento, che ha assunto ormai carattere nazionale ripetendosi in moltissime città italiane, conterà circa 20 aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia.

Sarà possibile degustare i loro vini, per poi proseguire la festa con concerti, bancarelle di artigianato, dibattiti e stand gastronomici, tutto sotto il comune denominatore del rispetto della Natura, della Terra e del Lavoro

Un’occasione unica per un evento che unisce il ben vivere collettivo al gusto, alla tradizione della nostra terra e a una produzione sostenibile.

La Storia

Tutto ebbe inizio nel 2003, quando Luigi Veronelli, tra i più importanti enologi italiani, volle riunire tutte quelle aziende vinicole che preferiscono la qualità alla quantità, l’amore per la Terra e per i suoi frutti allo sfruttamento forsennato.

Fu cosi che si tenne al Chimica di Verona, in concomitanza con il Vinitaly, la prima edizione del Critical Wine: 150 aziende, provenienti da tutta Italia, entrarono direttamente in contatto con il pubblico, nella cornice di uno spazio occupato ed autogestito: nessuno sponsor, solo la voglia di creare qualcosa di diverso dal sistema dell’omologazione istituzionalizzata.

Il programma

Saranno gli stessi principi che allora lo animarono a far da cardine a questa nuova edizione del Critical Wine di Livorno.

All’ingresso si riceve un calice di vetro e inizia così il percorso di degustazioni tra una miriade di vini di una rara varietà.

Protagoniste sono le aziende provenienti da tutta Italia. Non mancheranno stand gastronomici per tutti i gusti, servizio di ristorazione continuo, bancarelle, videoproiezioni, dibattiti, mostre, spettacoli circensi, concerti e djset.

Sulla pagina Facebook e dell’evento sarà possibile trovare la lista dei partecipanti e il programma.

Insomma, un’imperdibile occasione di festa ma anche di riflessione, un luogo di incontro e di acquisto di vino buono direttamente dai produttori e senza intermediari: l’occasione per alzare i calici in un brindisi collettivo al ritorno dell’amore planetario.

Info:

Ex Caserma Occupata, via Adriana, 16 – Livorno

Ingresso: 5 euro (compreso calice e degustazione libera)

Sabato 14 Maggio apertura stand degustazioni dalle 17:00 alle 22:00; a seguire concerto.

Domenica 15 Maggio apertura stand degustazioni dalle 16:00 alle 20:00.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin