Parte il secondo percorso partecipativo “Cantiere Hangar Creativi” dedicata agli usi temporanei

Oggi, ore 10.00 e ore 14.00, dopo la pausa estiva, riprendono gli incontri del percorso di progettazione partecipata “Cantiere Hangar Creativi”, presso gli spazi di via Carlo Meyer 65, incentrato sul recupero dell’area degli ex Depositi ATL.

Dopo la prima parte svoltasi nel mese di giugno con un laboratorio aperto alla cittadinanza, grazie al quale sono state raccolte idee e suggerimenti per lo sviluppo delle linee guida progettuali e per la futura animazione e co-gestione degli spazi collettivi, la seconda parte del percorso entrerà nello specifico dell’uso transitorio della struttura, una stagione di attività temporanee che garantiscano la continuità della programmazione, fino al suo completo recupero.

Il percorso, che si articola in tre giornate secondo il calendario sotto riportato, è aperto alla cittadinanza e prevede il coinvolgimento di enti e organizzazioni di ambito culturale potenzialmente interessati a collaborare per la gestione dei futuri Hangar. Il laboratorio progettuale sarà finalizzato a produrre un piano operativo per un periodo di utilizzo transitorio di alcuni degli spazi, condiviso tra i soggetti coinvolti e potenzialmente attuabile fin da subito.

Questo il calendario degli incontri:

lunedì 18 settembre 2023 sessione mattutina 10:00 – 13:00 Hangar Creativi: prospettive di sviluppo e trasformazione Visita degli spazi sessione pomeridiana 14:00 – 16:30 Usi transitori, uno strumento per la progettazione Workshop: una visione al futuro per gli Hangar Creativi

Venerdì 6 ottobre 2023 10.00 – 13.00 Definizione di un piano di sperimentazione per gli usi transitori degli Hangar Creativi

Martedì 14 novembre 2023 10.00 – 13.00 Aspetti di fattibilità e piano di monitoraggio per gli usi transitori agli Hangar Creativi

Martedì 5 dicembre, con orario da definire incontro pubblico finale di restituzione degli esiti del percorso partecipativo.



Per una migliore organizzazione degli incontri è gradita la comunicazione della partecipazione all’indirizzo mail hangarcreativi@comune.livorno. it