Parte la campagna di Asa per la sostituzione dei vecchi contatori del gas

15 Febbraio 2026

Livorno 16 febbraio 2026

ASA SpA, parte la campagna di sostituzione gratuita dei contatori del gas nei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, San Vicenzo e Castagneto Carducci. L’iniziativa fa parte di un percorso di miglioramento continuo del servizio per aumentarne efficienza e affidabilità.

Le operazioni saranno totalmente a carico di ASA SpA e verranno eseguite dalla società Bruno Srl, incaricata ufficialmente da ASA SpA.

Prima dell’intervento, i clienti riceveranno una comunicazione diretta e saranno inoltre informati tramite affissione di avvisi cartacei presso l’indirizzo della fornitura, almeno tre giorni prima della data prevista.

In caso di assenza del cliente, qualora il contatore sia collocato in un luogo accessibile, la sostituzione verrà comunque effettuata.

Al termine dell’intervento, l’operatore della ditta Bruno Srl lascerà presso il contatore un cedolino di avvenuta sostituzione, con l’indicazione dei dati del vecchio e del nuovo misuratore.

I dati di sostituzione saranno poi trasmessi da ASA SpA alla società di vendita del cliente.

Gli operatori autorizzati interverranno attraverso le seguenti modalità: senza la riscossione a domicilio di alcuna somma di denaro, esibendo il tesserino di riconoscimento (con nome, cognome e numero identificativo), muniti di pettorina ad alta visibilità con logo Bruno Srl e a bordo di furgoni con loghi Bruno Srl e ASA SpA.