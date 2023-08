Home

Parte la stagione, ecco il nuovo organigramma, settore agonistico e giovanile, della Pallacanestro Don Bosco

20 Agosto 2023

Parte la stagione, ecco il nuovo organigramma, settore agonistico e giovanile, della Pallacanestro Don Bosco

Livorno 20 agosto 2023 – Parte la stagione, ecco il nuovo organigramma, settore agonistico e giovanile, della Pallacanestro Don Bosco

La prossima stagione della palla a spicchi è ormai alle porte, ed anche le tante squadre della Pallacanestro Don Bosco sono ormai ai nastri di partenza, per preparare al meglio una stagione che si presenta davvero interessante. In casa rossoblu ci saranno diversi volti nuovi e tante conferme, per un giusto mix che sta lavorando al meglio per costruire fin dai primi giorni di lavoro i presupposti per un’annata ricca di successi.

Di seguito l’intero staff, settore agonistico e giovanile, per la prossima stagione della società rossoblu:

Staff Pallacanestro Don Bosco stagione sportiva 2023/2024

Serie C:

Allenatore: Francesco Barilla

Assistenti: Alex Blanco – Davide Cotza

Under 19 d’Eccellenza

Allenatore: Francesco Barilla

Assistenti: Alex Blanco – William Pandolfi

Under 17 d’Eccellenza

Allenatore: Francesco Barilla

Assistenti: William Pandolfi – Nico Nannicini

Under 17 Gold

Allenatore: Gabriele Pardini

Assistente: Nico Nannicini

Under 17 Silver

Allenatore: Alex Blanco

Assistente: Alessandro Papa

Under 15 d’Eccellenza

Allenatore: Gabriele Pardini

Assistente: William Pandolfi

Under 15 Silver

Allenatore: Davide Cotza

Assistente: Andrea Foglia

Under 14 Elite

Allenatore: Davide Cotza

Assistente: Alessandro Papa

Under 13 Silver

Allenatore: Davide Cotza

Assistente: Massimo Venturini

Preparatori Fisici : prof. Andrea Bruni – prof. Gino Fioravanti

Fisioterapista: Alfio Turbati

Staff Medico: Dott. Andrea Giorgetti – Dott. Andrea Ghelardini

Consulente Ortopedico: Dott. Fabio Chiellini

Studio Fisioterapico: Fisios Centro Fisioterapico

Dirigente: Aldo Savi

Team Manager squadre: Furio Betti, Micaela Caprara, Claudio Conti, Elio Falleni, Alessio Foglia

Responsabile Mini Basket e Progetti Scuola: Davide Cotza

