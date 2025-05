Home

14 Maggio 2025

Parte oggi la Biennale dell’acqua e del mare, dal 14 al 17 maggio a Livorno

Livorno 14 maggio 2025 Parte oggi la Biennale dell’acqua e del mare, dal 14 al 17 maggio a Livorno

Al centro dell’evento ambiente, sostenibilità e Blue Economy tra convegni scientifici, iniziative culturali, turistiche e sportive

Mettere al centro la vocazione marittima di Livorno per affrontare temi e prospettive di attualità in grado di influire sulle comunità costiere. Così nasce la prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua che si terrà dal 14 al 17 maggio a Livorno. L’evento è stato presentato nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani insieme al sindaco di Livorno Luca Salvetti. Al centro dell’iniziativa, ideata e organizzata dal Comune di Livorno, l’ambiente, la sostenibilità e l’economia declinati sul tema del mare e dell’acqua. Quattro giorni di convegni scientifici, iniziative culturali, turistiche sportive per affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua.

“Una bella idea, destinata a diventare un punto di riferimento per valorizzare ciò che il mare rappresenta per tutta la Toscana, e in particolare per Livorno, che incarna il simbolo dell’approccio toscano al mare, sia dal punto di vista commerciale che dello sviluppo portuale”. A dirlo il presidente Eugenio Giani ricordando la prima posa della pietra della Darsena Europa avvenuta ieri. “È stato emozionante – ha aggiunto- partecipare al varo di un progetto europeo che rivoluzionerà gli scambi e i rapporti commerciali con il mondo intero, valorizzando Livorno non solo sotto l’aspetto turistico e balneare, ma anche per il suo straordinario patrimonio storico, che sempre più la rende fonte di attrazione”

Giani ha poi ringraziato il sindaco Salvetti “che – ha aggiunto- avrà il merito storico di aver trasformato Livorno in un centro culturale di livello nazionale e internazionale: con il recupero della Fortezza Nuova e della Fortezza Vecchia, con gli eventi estivi nel quartiere Venezia, con il nuovo museo civico che abbiamo inaugurato pochi mesi fa, e con tante iniziative culturali che delineano una Livorno viva, città di cultura, turismo ed eventi. La Biennale del Mare ci permetterà di consolidare, nel corso dei prossimi quattro anni, il profilo di Livorno come capitale della costa toscana e, al tempo stesso, proiezione di una Toscana che guarda al mondo grazie al suo porto e al suo mare”

L’iniziativa ha potuto contare anche sul contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sull’essenziale sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati che hanno creduto nella sua realizzazione. A seconda dei contesti, il taglio sarà scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno guarda da subito al grande pubblico con un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sul tema che si espliciterà attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica con visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua.

“In questi anni – ha spiegato il sindaco Salvetti- abbiamo inteso lavorare su due aspetti: identità della città e visione del futuro. Identità e visione per Livorno naturalmente non possono prescindere dal mare e dall’acqua da qui parte l’idea della Biennale del mare.

Si inaugura la prima edizione di Blu Livorno, Biennale del Mare e dell’ acqua Abbiamo voluto creare qualcosa di livello che riguardasse due degli aspetti fondamentali che sono nel dna della città di Livorno: il rapporto con il mare e l’importanza dell’acqua. Un evento sostenuto dalla Commissione Europea e dal ministero del Mare e del ministero dell’Ambiente, mentre a livello regionale c’è stata piena adesione da parte del presidente Giani. Anche a livello locale abbiamo trovato porte aperte da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutti hanno voluto offrire il proprio contributo.

Saranno moltissimi gli eventi scientifici, culturali, spettacolari ludici. Il lungomare, dai cantieri Benetti all’ Accademia Navale sarà un brulicare di iniziative per tutti i gusti. La tensostruttura alla Terrazza Mascagni ospiterà Antani, il Festival dell’ umorismo diretto da Luca Bottura e gli hangar creativi stand degli stakeholder e un palco per gli spettacoli. Mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e collaborato alla realizzazione della Biennale – ha concluso il sindaco-, prima edizione di una lunga serie”

L’inaugurazione si terrà il 14 maggio alle 9.00 presso l’ingresso del Villaggio del Mare alla Terrazza Mascagni, con il benvenuto dell’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Eric Lederhandler. Presenta la giornalista Eva Giovannini.

Alle 9.30, cerimonia d’apertura e saluti istituzionali, con il sindaco di Livorno e presidente Autorità Idrica Toscana Luca Salvetti, il commissario europeo per il Mediterraneo Dubravka Šuica, il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, il presidente Regione Toscana Eugenio Giani, il comandante dell’Accademia navale di Livorno Lorenzano Di Renzo, il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) On. Tullio Ferrante.

I temi della Biennale del Mare e dell’Acqua verranno introdotti dall’assessora all’ambiente Monia Monni, dal direttore ANCI Toscana Simone Gheri, dal commissario autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale Luciano Guerrieri e dal direttore marittimo della Toscana e comandante del porto di Livorno Giovanni Canu. A seguire, un intervento musicale della cantautrice Grazia Di Michele.

Alle ore 11.00, all’Accademia Navale, è prevista l’apertura ufficiale del lavori con la presentazione degli obiettivi della manifestazione: l’ambito scientifico, il sistema dei servizi, la Blu Economy. Modera Paolo Marcesini, Direttore di Italia Circolare. I lavori vedranno susseguirsi massimi rappresentanti del mondo scientifico e accademico, dei servizi pubblici e dei protagonisti della Blue Economy

Le sezioni della Biennale del Mare e dell’Acqua

La SEZIONE DIBATTITI DI INTERESSE SCIENTIFICO-ISTITUZIONALE è collocata presso il centro congressi di Palazzo Pancaldi, Acquario di Livorno, Accademia Navale e Hotel Palazzo. Temi di riferimento saranno sostenibilità, economia circolare, rigenerazione ambientale, sicurezza alimentare e lotta alla crisi climatica. Con riferimento alle più recenti Direttive europee si parlerà di erosione costiera, ingressione salina nelle falde acquifere, azioni di monitoraggio sui nuovi inquinanti emergenti, balneabilità e impatti antropici, protezione della Posidonia, futuro dei servizi potabili e depurativi costieri, agricoltura e irrigazione lungo le coste.

La SEZIONE EXPO/BLUE ECONOMY ha come location gli Hangar Creativi, il rigenerato spazio urbano posto sulla direttrice che dal mare porta al Museo Fattori. Qui è ospitata un’area espositiva dedicata alle nuove tecnologie applicate al mare e si tengono convegni sulle sfide della sostenibilità, fra transizione energetica, logistica, turismo, pesca, sviluppo costiero, nuove tecnologie e l’uso di Energie rinnovabili lungo la costa: dall’eolico, al solare offshore, fino all’idrogeno verde, che potrebbe vedere Livorno quale Hub di importanza primaria. Gli Hangar ospiteranno anche spettacoli a tema e spazi per incontri BtoB a disposizione degli espositori. Il tema dei combustibili per la transizione energetica e ambientale sarà affrontato che si terrà in parallelo presso la sede di Palazzo Pancaldi.

La SEZIONE DIVULGATIVA è dislocata tra Acquario, Scoglio della Regina e Accademia Navale. Qui sono previsti momenti di formazione e informazione per il grande pubblico: dalla didattica esperienziale per i più piccoli, all’apertura dei centri di ricerca dello Scoglio della Regina in collaborazione con la Capitaneria di Porto, per arrivare alle visite all’Accademia Navale ed alla scoperta della grande macchina organizzativa della Protezione civile. In programma anche attività di scoperta delle creature, degli habitat e dei fondali marini con gli esperti dell’Acquario di Livorno, oltre a laboratori, momenti divulgativi ed esperienze dirette con il Centro di Biologia Marina e gli istituti di ricerca del polo didattico, di ISPRA e del Polo Universitario.

La SEZIONE TURISMO E CULTURA, rivolta alla scoperta di Livorno attraverso escursioni, prevede visite a monumenti e musei, mostre temporanee, attività sportive e di intrattenimento. I Granai di Villa Mimbelli, adiacenti al Museo Fattori, ospitano da domani al 22 maggio la selezione di opere dedicata a Corto Maltese: spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt a Siena. Ai Granai è anche visitabile la mostra dei Medici a Livorno.

La SEZIONE INTRATTENIMENTO E FOOD ha come riferimento la Terrazza Mascagni. Al centro del suggestivo affaccio a mare c’è il Teatro della Terrazza che ospiterà le proposte del Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse, prodotto da Fondazione Livorno, oltre ad una serie di conferenze a tema sociale. Allestita anche un’area ristorazione per promuovere specificità culinarie curate da Slow Food, un’area istituzioni, fra cui Capitaneria, Carabinieri e Polizia di Stato, e un’area associazioni, con un importante richiamo alla Livorno delle Nazioni e al tema dell’accessibilità al mare. Le eccellenze enogastronomiche all’epoca della Livorno Liberty saranno il tema dell’iniziativa “La Belle Époque del gusto” all’Hotel Palazzo. Alla Biennale, presentate anche le eccellenze della Costa Toscana.

Infine, la SEZIONE SPORT DEL MARE. Le aree marine prospicienti gli stabilimenti balneari Tirreno e bagni Nettuno e il moletto Nazario Sauro ospiteranno attività e competizioni sportive aperte anche a persone con disabilità coordinate da CONI provinciale e associazioni.

Blu Livorno nasce da subito come evento di respiro nazionale ed internazionale con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, il coinvolgimento della Commissione e della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime dell’Unione Europea. Vede la presenza di rappresentanti del Ministero dei Trasporti, ANCI, CONI, Utilitalia, AMBI nazionale, ARERA; a livello regionale coinvolgerà Regione Toscana, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Autorità Idrica e CISPEL, Autorità di bacino Appennino Settentrionale, Prefettura e Provincia di Livorno, Capitaneria di Porto, Fondazione Livorno, Amministrazioni Comunali costiere toscane, Enti Parco, Accademia Navale, ASA, e gli enti scientifici CNR, ISPRA, ARPAT, LAMMA, CIBM, l’Istituto Idrografico della Marina, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, l’Università di Pisa e la Scuola Superiore S. Anna.

La Biennale del mare è curata dal Comune di Livorno con il supporto della Fondazione Goldoni per la parte organizzativa, della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per la parte promozione e comunicazione, con l’importante supporto organizzativo di ASA, Gestore del Servizio Idrico Integrato della costa Centrale Toscana e del Centro Interuniversitario di Biologia Marina, e il contributo di Fondazione Livorno con il Festival sull’Umorismo.