Home

Sport

Parte oggi la fantastica avvenuta dei tre atleti amaranto ai campionati del mondo in Oman

Sport

1 Marzo 2022

Parte oggi la fantastica avvenuta dei tre atleti amaranto ai campionati del mondo in Oman

Livorno 1 marzo 2022

Partita oggi da Malpensa l’avvenuta dei tre moschettieri amaranto che in questo fine settimana faranno parte della nazionale azzurra a Muscat in Oman per i Campionati del mondo di marcia.

La fantastica rappresentativa dei tre atleti amaranto è formata da Gianluca Picchiottino, Davide Finocchietti e la giovanissima sorpresa Sofia Fiorini con il tecnico amaranto Massimo Passoni, in qualità di referente tecnico federale.

Tre atleti su ventidue convocati è un record che sicuramente farà la storia dell’atletica amaranto livornese.

“Attenti a quei 3+1” Il cielo di Muscat tingerà di amaranto questo weekend con grande soddisfazione del club Atletica Libertas Runners e del suo percorso di crescita a livello internazionale grazie alla passione di uno sponsor come l’ Università Niccolò Cusano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin