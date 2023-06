Home

Parte oggi pomeriggio la 5^ edizione di LeggerMente, tra gli ospiti anche Walter Veltroni. Il programma completo

14 Giugno 2023

Parte oggi pomeriggio la 5^ edizione di LeggerMente, tra gli ospiti anche Walter Veltroni. Il programma completo

Livorno 14 giugno 2023 – Parte oggi pomeriggio la 5^ edizione di LeggerMente, tra gli ospiti anche Walter Veltroni. Il programma completo

Da oggi, 14 giugno al 23 luglio 2023 a Livorno, al Chioschino di Villa Fabbricotti, si terrà LeggerMente 2023, la 5° edizione della rassegna letteraria organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con Fondazione Livorno, Cooperativa Itinera, Feltrinelli Librerie Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini.

Su un palco immerso nel verde si alterneranno, nei mesi di giugno e luglio, personalità dal mondo dell’arte, della letteratura, della politica e della cultura nazionale. Dopo l’edizione 2022, improntata alla creazione di una comunità narrante, la rassegna di quest’anno è incentrata sulla bibliodiversità: autori e autrici differenti per provenienza e vocazione si dividono tra poesia, saggistica e narrativa, annoverando presenze di spicco legate al Premio Strega, voci importanti del giornalismo italiano e case editrici di tutte le carature.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Villa Fabbricotti alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi, del Dirigente comunale alla Cultura Giovanni Cerini, dalla responsabile dell’ufficio comunale Musei e Biblioteche Cristina Luschi, dalla presidente della Coop. Itinera Daniela Vianelli, da Olimpia Vaccari in rappresentanza di Fondazione Livorno.

Obiettivo, bissare o anche migliorare il successo dello scorso anno, con le sue 5500 presenze nel parco di Villa Fabbricotti, nei pressi del Chioschino di Filippo Brandolini.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it

Per informazioni: https://www.leggermente.eu/

TRA GLI OSPITI DELL’EDIZIONE 2023

Walter Veltroni

Politico, giornalista, intellettuale, Walter Veltroni è stato vicepresidente del Consiglio, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e due volte Sindaco di Roma. È regista, scrittore e attualmente scrive per il Corriere della Sera.

Marco Malvaldi

Ha esordito come scrittore con il giallo La briscola in cinque pubblicato da Sellerio nel 2007, primo di una lunga serie di storie divenute note come I romanzi del BarLume, poi tradotte in una serie televisiva che ha raggiunto nel 2023 la decima stagione.

Maurizio De Giovanni

Sceneggiatore, drammaturgo e uno dei più conosciuti scrittori di romanzi gialli sul panorama nazionale.

Chiara Valerio

Scrittrice, traduttrice, direttrice artistica e conduttrice radiofonica, è editor per Marsilio, curatrice della collana narrativa.it per l’editore Nottetempo, è redattrice di Nuovi Argomenti e di Nazione Indiana, collabora con l’Unità, Il Sole 24 ore, la Repubblica e con il programma Ad alta voce di Radio3.

Antonella Lattanzi

Scrittrice già nota per il romanzo Questo giorno che incombe (HarperCollins Italia, 2021), candidato al premio Strega e vincitore dei premi Vittorini e Scerbanenco, ha collaborato per la tv al programma Le invasioni barbariche e scritto sceneggiature per il cinema.

Cristina Cassar Scalia

Ha raggiunto il successo con i romanzi che hanno come protagonista il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina pubblicati a partire dal 2018 da Einaudi Stile Libero.

E poi ancora Giancane, Lamberto Giannini, Simonetta Gola, Marco Corbi, Michele Cecchini, Eugenia Romanelli, Rory Cappelli, Enrico Franceschini, Teresa Cremisi, Piera Ventre, Francesco Niccolini, Marco Vichi, Leonardo Gori, Maddalena Vaglio Tanet, Guido Ghirelli, Massimo Nava, Agnese Pini.

La sezione Leggermente Off chiude la rassegna presentando alcune interessanti voci del territorio.

PROGRAMMA

14 giugno ore 19.00

Giancane; Presentazione del nuovo disco Tutto male, Woodworm, 2023

In collaborazione con Associazione Culturale The Cage, XLR Produzioni e Woodworm

Introduce Antonio Viscido

19 giugno ore 19.00

Lamberto Giannini

Scoprirsi – Filosofia e disvelamento dell’adolescente, Edizioni del Boccale, 2023

Introduce Cecilia Caleo

Letture a cura di Giorgia Pacini e Orsetta Maria Algranti

22 giugno ore 19.00

Walter Veltroni

Buonvino tra amore e morte, Marsilio, 2023

Introducono Luca Salvetti e Simone Lenzi

23 giugno ore 19.00

Simonetta Gola

Presenta Gino Strada, Diario di un sogno possibile, Feltrinelli Kids, 2023

Introduce Andrea Raspanti

24 giugno ore 19.00

Marco Corbi

Nervature, MdS editore, 2023

Introduce Francesco Mencacci

26 giugno ore 19.00

Michele Cecchini ore 19.00

Un morso all’improvviso, Bollati Boringhieri, 2023

Introduce Massimo Ghirlanda

27 giugno ore 19.00

Eugenia Romanelli, Rory Cappelli

Nata con noi, Giunti, 2023

Introduce Francesco Belais

Letture a cura di Isabella Cecchi

28 giugno ore 19.00

Marco Malvaldi

Oscura e celeste, Giunti, 2023

Introducono Simone Lenzi e Carlo Neri

29 giugno ore 19.00

Enrico Franceschini

Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia, Baldini + Castoldi, 2023

Introducono Giulia Bertolini e Giulia Stagi

1 luglio ore 19.00

Maurizio De Giovanni

Sorelle, Rizzoli, 2023

Introduce Michela Berti

2 luglio ore 19.00

Teresa Cremisi

Il Processo di condanna di Giovanna d’Arco, Marsilio, 2023

Introduce Chiara Valerio

3 luglio ore 19.00

Chiara Valerio

La tecnologia è religione, Einaudi, 2023

Introduce Simone Lenzi

5 luglio ore 19.00

Antonella Lattanzi

Cose che non si raccontano, Einaudi, 2023

Introducono Cecilia Caleo e Camilla Del Corona

6 luglio ore 19.00

Piera Ventre

Gli spettri della sera, Neri Pozza, 2023

Introducono Michele Cecchini e Camilla Del Corona

7 luglio ore 19.00

Francesco Niccolini

La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi, Mondadori, 2023

Vanessa Roghi

Mia patria sono gli oppressi. Don Milani, la scuola, la guerra, Momo Edizioni, 2023

Introduce Stefano Romboli

8 luglio ore 19.00

Marco Vichi, Leonardo Gori

Vite rubate, Guanda, 2023

Introduce Giulia Stagi

12 luglio ore 19.00

Maddalena Vaglio Tanet

Tornare dal bosco, Marsilio, 2023

Introduce Veronica Galletta

12 luglio ore 21.00

Cristina Cassar Scalia

La banda dei carusi, Einaudi, 2023

Introducono Cecilia Caleo e Giulia Bertolini

14 luglio ore 19.00

Guido Ghirelli

Antonio Ghirelli. Il mestiere più bello del mondo, Les Flâneurs Edizioni, 2022

Introducono Luca Salvetti e Maurizio Vernassa

16 luglio ore 19.00

Massimo Nava

Quella sera in galleria. Come nacque il «Corriere della Sera», Solferino, 2023

Introduce Simone Lenzi

18 luglio ore 19.00

Agnese Pini

Un autunno d’agosto. L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia. Una storia d’amore

mentre la guerra torna a fare paura, Chiarelettere, 2023

Introduce Simone Lenzi

21 luglio ore 19.00

Daniele Buzzonetti

Bizzarrini. L’ultimo costruttore romantico, Artioli Editore, 2023

Introducono Luca Salvetti, Massimo Grandi e Nino Delogu

LEGGERMENTE OFF

20 luglio ore 19.00

Manlio Bigeschi

La processione, Edizioni Erasmo, 2023

Introducono Carlo Neri e Linda Landi

23 luglio ore 19.00

Franco Poggianti

Parigi 1911. Il furto della Gioconda e dintorni, Mauro Pagliai Editore, 2023

Introducono Enrico Mannari, Simonetta Del Cittadino e Marie Odile Volpoet

Il giorno 1 luglio e il giorno 6 luglio sarà garantito il servizio di interpretariato di LIS (Lingua dei Segni Italiana) e di sottotitolazione a cura di Associazione Comunico.

