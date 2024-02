Home

3 Febbraio 2024

“CLEN UP” AL PARCO CENTRO CITTÀ: PROTAGONISTE LE COMUNITÀ STRANIERE

Con il coordinamento dell’uff. Ambiente del Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente l’evento è in programma la mattina di domenica prossima. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Livorno 3 febbraio 2024 – Partecipa al Clean Up del Parco Centro Città: Comunità Straniere e Cittadinanza Unite per Livorno

Saranno le comunità straniere a risultare protagoniste del prossimo “Clean Up” organizzato insieme all’uff. Ambiente del Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente in programma domenica 4 febbraio 2024, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso il Parco Centro Città (ingresso da Via San Carlo).

Muniti di guanti, pinze e sacchi per la raccolta del multimateriale e di piccoli rifiuti indifferenziati setacceranno il terreno e le siepi di questo piccolo polmone verde pubblico, quotidianamente frequentato dalle famiglie e dai giovani, alla ricerca di mozziconi di sigarette, cartacce e brick in plastica e tetra-pack da rimuovere.

Sul posto sarà collocato anche l’info point “Circle” Comune-AAMPS che consegnerà le attrezzature per la raccolta dei rifiuti in sicurezza, distribuirà materiale informativo sulla raccolta differenziata e si renderà disponibile a registrare segnalazioni sui servizi erogati dall’azienda e su eventuali aree suggerite come meritevoli di interventi di pulizia straordinaria.

“Attraverso il ‘Tavolo dei Migranti’, in sinergia con l’assessorato alla Coesione Sociale e la collaborazione dei Consigli di Zona – spiega Giovanna Cepparello, ass. all’Ambiente del Comune di Livorno – abbiamo avviato un proficuo percorso di partecipazione di tutte le comunità straniere presenti in città per potenziare ulteriormente il sistema di salvaguardia e tutela dell’ambiente e, più nello specifico, la cura quotidiana degli spazi urbani. Il tutto con il coinvolgimento di AAMPS e dei suoi Operatori di Quartiere che, all’interno del progetto Decoro Urbano di recente approvazione, si stanno adoperando cogliendo risultati concreti e già ben visibili nella pulizia delle strade e delle piazze della città”.

“Come suggerito dall’amministrazione comunale – aggiunge Lalla Halima El Idrissia El Mouraqib, consigliere comunale straniero aggiunto del Comune di Livorno – è nostra intenzione ‘contagiare’ il maggior numero di stranieri presenti a Livorno per dare un significativo contributo al mantenimento dell’igiene e del decoro e rendere la città sempre più bella. Prossimamente saremo chiamati a fornire un ulteriore supporto su versante comunicativo diventando protagonisti di una campagna informativa sul corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata dei materiali prodotti nelle abitazioni”.

Per partecipare al Clean Up di domenica, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, basterà presentarsi al parco e registrarsi all’info point prendendo in consegna il kit per operare in sicurezza.

