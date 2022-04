Home

PartecipaLI scende in piazza per ascoltare la cittadinanza

7 Aprile 2022

PartecipaLI scende in piazza per ascoltare la cittadinanza

Proseguono gli appuntamenti del percorso di partecipazione per la definizione dei nuovi organismi di partecipazione decentrata

Livorno, 7 aprile 2022

Proseguono le attività di PartecipaLI, il percorso partecipativo promosso dal Comune di Livorno e condotto con il supporto metodologico della Cooperativa e Impresa Sociale Sociolab, volto a coinvolgere la cittadinanza nella definizione dei futuri organismi di partecipazione decentrata.

Dopo i laboratori online che si sono svolti nelle scorse settimane, arrivano finalmente gli incontri in presenza: si parte con il Pointlab, una postazione mobile itinerante che si muoverà nelle piazze e nelle strade del Comune, in cui i cittadini potranno ricevere informazioni in merito al percorso e fornire indicazioni sui principali temi inerenti la costituzione dei nuovi organismi di partecipazione decentrata.

Questo il calendario dei Pointlab:

sabato 9 aprile dalle 9.30 alle 12.30 presso il Mercato centrale in via del Cardinale

lunedì 11 aprile 9.30-12.30 presso il Centro civico di Shangai, via Fratelli Bandiera 23

giovedì 14 aprile 16.00-19.00 presso Villa Fabbricotti, viale della Libertà 30;

martedì 19 aprile 16.00-19.00 presso Piazza Damiano Chiesa;

giovedì 21 aprile 15.30-18.30 presso le Poste de La Rosa, via Luigi Settembrini 31.

Inoltre, data la particolare importanza che riveste il coinvolgimento della popolazione giovanile, martedì 12 aprile dalle 14.30 alle 16.30 al Cisternino di città è previsto un laboratorio dedicato ai rappresentanti del mondo giovanile under 30, volto a far emergere i bisogni e le aspettative dei ragazzi e delle ragazze livornesi in merito ai nuovi organismi di partecipazione decentrata.

Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi compilando un form on line (https://bit.ly/form_ iscrizione_giovani) presente anche sul sito del Comune di Livorno, alla pagina “Eventi e sondaggi” della sezione dedicata al percorso partecipativo.

Dalla sezione PartecipaLI (https://www.comune.livorno. it/partecipali) è possibile scaricare i materiali e i report delle attività, per rimanere aggiornati sulle iniziative, oltre a partecipare al sondaggio on line.

Visita la pagina del sito del Comune dedicata a PartecipaLi.

Per maggiori informazioni partecipazionedecentrata@ comune.livorno.it

