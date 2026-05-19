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Partecipate del Comune, Salvetti: “Bilanci solidi, come dice Checco Zalone: siamo una squadra fortissimi”

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19 Maggio 2026

Partecipate del Comune, Salvetti: “Bilanci solidi, come dice Checco Zalone: siamo una squadra fortissimi”

Livorno 19 maggio 2026 Partecipate del Comune, Salvetti: “Bilanci solidi, come dice Checco Zalone, siamo una squadra fortissimi”

Bilanci in utile, crescita del valore della produzione e aumento dei dipendenti. È il quadro tracciato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti nel corso della presentazione dei risultati delle società partecipate del Comune.

Nel suo intervento, Salvetti ha parlato di un sistema definito “rigoroso, partecipato, tranquillo, consolidato, affidabile”, sottolineando come le cinque principali partecipate comunali abbiano chiuso i bilanci con risultati positivi.

«Abbiamo visto che quest’anno le 5 realtà partecipate dal Comune ci regalano un quadro estremamente confortante», ha dichiarato il sindaco, facendo riferimento a ASA, AAMPS, Farmacie Comunali Livorno, Casalp e STiM.

Nel dettaglio, Salvetti ha evidenziato come tutte le aziende abbiano registrato utili di esercizio, con risultati particolarmente rilevanti per Asa e Aamps. «ASA, AAmps, Farmali, Casalp e Stim hanno tutti bilanci con un utile che va da un utile molto alto come quello di ASA di 5 milioni e oltre o di AMS, ma anche quelli come Farmali a 550 mila euro e poi Casalpe e Stim».

Secondo il primo cittadino, i risultati ottenuti sarebbero il frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni sul fronte gestionale e organizzativo. «Il lavoro fatto in questi 7 anni di scelte, di affidamenti di gestione, anche individuazione di chi gestisce queste aziende ha portato alla fine a una trasformazione in meglio di tutto questo mondo».

Salvetti ha poi messo a confronto i dati del 2019 con quelli del 2025, parlando di una crescita significativa sotto diversi aspetti. «Nel 2019 il valore della produzione era di 179 milioni ed è passato a 208 milioni, quindi con un incremento di 29 milioni».

In aumento anche il numero dei lavoratori impiegati nelle partecipate comunali. «Il numero dei dipendenti è passato da 950 a 1143, quindi quasi 200 persone in più che lavorano in queste realtà».

Il sindaco ha infine ribadito il ruolo strategico delle società partecipate nella gestione della città. «Ci serviva raccontarlo perché amministrare una città vuol dire amministrarla con il bilancio comunale e tutti i servizi comunali, ma vuol dire amministrarla bene anche con il mondo delle partecipanti».

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