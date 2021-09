Home

Partecipate, Sorgente: aumento dei debiti per Li.Ri e ASA. Lem e Goldoni esclusi dal bilancio

30 Settembre 2021

Livorno 30 settembre 2021

“Il bilancio consolidato e l’aumento del debito”

Stella Sorgente, consigliera comunale M5S commenta così la discussione del bilancio consolidato tenutosi durante la commissione consiliare:

“abbiamo discusso il bilancio consolidato in seconda commissione consiliare.

Poche domande, a parte le nostre, su un documento piuttosto importante che integra il bilancio comunale con quello delle società partecipate.

Novità da rilevare sono l’esclusione dal “perimetro del consolidamento” della Fondazione Goldoni (“perché non obbligatorio per legge”, come ci ha detto l’Assessora Ferroni) e ovviamente la non inclusione della Fondazione LEM, che pur sta acquisendo molta importanza per questa Amministrazione, sia in termini strategici che in termini economici.

Per questioni di trasparenza, pensiamo che tali Fondazioni debbano essere incluse in questo fondamentale documento di bilancio.

Uno dei dati che salta più all’occhio però è l’aumento dei debiti da finanziamento di oltre 50 milioni nel 2020, fatto registrare prevalentemente per le risultanze di LÌ.RI. e ASA.

Pare proprio che, nonostante le nostre sollecitazioni in merito, il problema del mutuo (a nostro parere, con DERIVATO TOSSICO) della LI.RI. sia sempre lì e che costi sempre di più alla collettività”.

