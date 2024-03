Home

Partecipazione nuovo ospedale: incontro rimandato, Coordinamento presente in segno di dissenso (Video)

10 Marzo 2024

Livorno 10 marzo 2024 – Partecipazione nuovo ospedale: incontro rimandato, Coordinamento presente in segno di dissenso

Incontro pubblico del percorso partecipativo per la realizzazione del nuovo ospedale al parco Pertini con i tecnici è stato rimandato, ma il coordinamento per la Salvaguardia del parco Pertini e dell’Ospedale storico ieri, sabato 9 marzo ha fatto presenza in segno di dissenso. L’incontro pubblico è stato spostato a un giorno lavorativo (sembra venerdì 15 marzo alle ore 17). Molte delle persone presenti hanno pensano a questo spostamento come una sorta di boicottaggio dal momento che di sabato alle ore 15 tutti potevano vedere l’area piena di bambini che giocavano, genitori e nonni, mentre spostarlo a un giorno lavorativo viene visto come una limitazione alla partecipazione delle persone che lavorano e fatta in orario verso la chiusura quando nel parco non ci sono più i bambini che giocano e quando non c’è praticamente più nessuno

Nel video a nome del Coordinamento parla Leonardo Bertelli

