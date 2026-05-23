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Parterre, Amadio attacca: “Bambino aggredito, il Comune ha ignorato gli allarmi”

Cronaca

23 Maggio 2026

Parterre, Amadio attacca: “Bambino aggredito, il Comune ha ignorato gli allarmi”

Livorno 23 maggio 2026 Parterre, Amadio attacca: “Bambino aggredito, il Comune ha ignorato gli allarmi”

Dopo l’episodio avvenuto mercoledì al Parterre, dove un bambino sarebbe stato aggredito con sassi e bottiglie e successivamente derubato della bicicletta, interviene con toni duri la consigliera comunale e regionale di Fratelli d’Italia Marcella Amadio, che punta il dito contro l’amministrazione comunale e rilancia il tema della sicurezza in città.

Nel comunicato diffuso nella giornata del 22 maggio, Amadio sostiene di aver già denunciato nei mesi scorsi la situazione dell’area verde cittadina, parlando di “degrado” e di una “massiccia presenza di immigrati irregolari senza fissa dimora” all’interno del parco. La consigliera afferma di aver effettuato anche un sopralluogo nella zona e di aver chiesto l’istituzione di un servizio di vigilanza fisso, richiesta che – secondo quanto dichiarato – sarebbe rimasta senza risposta.

“Quanto successo è di una gravità inaudita”, dichiara Amadio, che chiede “tolleranza zero” nei confronti di chi commette reati. Nel suo intervento la consigliera sostiene che “chi delinque ed è irregolare deve essere cacciato dal territorio” e invita il sindaco Luca Salvetti “a svegliarsi dal torpore ideologico”.

L’esponente di Fratelli d’Italia descrive il Parterre e l’area dell’ex Pirelli come luoghi dove alcuni soggetti avrebbero allestito “veri e propri alloggi”, denunciando situazioni di bivacco, degrado e spaccio. Secondo Amadio il Comune non avrebbe messo in campo interventi adeguati per il controllo e la bonifica delle aree considerate più critiche.

Tra le richieste avanzate figurano l’attivazione di presidi di vigilanza privata, il rafforzamento della videosorveglianza e maggiori pattugliamenti nei parchi cittadini e nelle zone ritenute a rischio.

“La rabbia è tanta perché questo episodio era ampiamente prevedibile”, afferma ancora Amadio nel comunicato, sostenendo che i cittadini avrebbero segnalato da tempo la situazione senza ricevere risposte concrete. La consigliera conclude chiedendo all’amministrazione comunale di intervenire per “ripulire le strade” e restituire il Parterre “alle famiglie e ai livornesi”.