Partirà esposto d’ufficio a Perini per oltraggio, Salvetti commenta l’accaduto in sesta commissione

Cronaca

20 Gennaio 2026

La tensione è salita al termine della seduta della Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità urbana”, riunitasi nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2026, quando un acceso confronto ha coinvolto il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il consigliere comunale Alessandro Perini.

La Commissione, convocata alle ore 9.00 dalla presidente Denise Bertozzi e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma istituzionale ConsigliCloud, era chiamata a discutere l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri Perini e Amadio sull’istituzione di presidi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale nel quartiere Venezia, nella fascia oraria notturna compresa tra l’una e le cinque.

Un tema delicato, legato alla sicurezza e alla vivibilità urbana, che ha animato il dibattito politico e che, una volta chiusi i lavori formali della Commissione e la diretta video; ha lasciato spazio a un duro scambio di posizioni tra il primo cittadino e il rappresentante di Fratelli d’Italia Alessandro Perini.

Il racconto dei fatti e la posizione del sindaco Luca Salvetti:

“Il consigliere Perini continua a svolgere il suo ruolo di provocatore, lo fa con i cittadini comuni, con i suoi compagni di coalizione e con le istituzioni come Sindaco e prefetto.

Oggi in commissione la discussione aveva tenuto il consueto tenore, sul tema sicurezza attacchi scomposti di Perini all’amministrazione e al Sindaco che è stato persino definito criminogeno. La mia risposta è stata circostanziata ed evidentemente lo ha agitato e subito dopo la fine dell’assemblea mi ha urlato “idiota, cretino, hai bevuto e ti fai vedere insieme a pluripregiudicati come Lenny Bottai”.

Io gli ho detto che non poteva permettersi di offendere come stava facendo e che doveva placare il suo nervosismo dettato dalle molte beghe giudiziarie che si trova ad affrontare. L’accaduto è stato visto da almeno una ventina di persone presenti e l’esposto partirà d’ufficio per oltraggio. Cosi di beghe giudiziarie da affrontare ne avrà un’altra”.

