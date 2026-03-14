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Partita-chiave al PalaCosmelli per il Volley Livorno contro la Stillisolutions Liberi e Forti

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14 Marzo 2026

Partita-chiave al PalaCosmelli per il Volley Livorno contro la Stillisolutions Liberi e Forti

Livorno 14 marzo 2026 Partita-chiave al PalaCosmelli per il Volley Livorno contro la Stillisolutions Liberi e Forti

C’è bisogno di una scossa. La Perullo Volley Livorno torna nel proprio quartier generale del PalaCosmelli domani sera (sabato 14 marzo, ore 21) per affrontare la Stillisolutions Liberi e Forti. Con la fine del campionato sempre più vicina, il peso specifico di ogni partita continua ad aumentare settimana dopo settimana.

La situazione delle ragazze di coach D’Alesio è sotto gli occhi di tutti, con le gialloblù ultime in classifica, ma a leggere il calendario Melosi e compagne hanno ancora la possibilità di invertire questa tendenza e ribaltare una stagione fin qui molto difficile. A disposizione ci sono ancora 24 punti e ancora tante gare dove la Perullo Volley Livorno può dire la sua.

A partire proprio dal testa a testa con Liberi e Forti, che ha raccolto solo una vittoria nelle ultime quattro giornate. Settimana scorsa, in casa dell’Iglina Albisola, nonostante qualche assenza di troppo, la Perullo Volley Livorno ha tirato fuori una buona prova lottando alla pari contro una squadra coinvolta nella lotta per la salvezza.

La speranza, nello spogliatoio gialloblù, è ripartire da quanto di positivo fatto in terra ligure per tornare a muovere la propria classifica. Anche perché, dopo Liberi e Forti, la Perullo Volley Livorno affronterà in rapida successione Rinascita Volley e Raviolificio Albenga, le due squadre che condividono il terzultimo posto davanti alle gialloblù.

L’obiettivo della Perullo Volley Livorno è fare un filotto di risultati positivi per poi arrivare alla sosta per la Pasqua con una classifica che possa permettere di guardare poi al finale di stagione con più fiducia. Senza considerare che, da aprile in avanti, potranno essere le motivazioni a fare la differenza e quindi anche qualche partita che sulla carta potrebbe essere proibitiva per le gialloblù potrebbe diventare un’occasione per fare punti a seconda di quando ci si troverà davanti certe avversarie.

Niente è ancora scritto e, come abbiamo visto anche l’anno scorso nello spareggio playoff per salire in B2, quando il gioco si fa duro la Perullo Volley Livorno è pronta a dimostrare tutto il suo valore.

Partita-chiave al PalaCosmelli per il Volley Livorno contro la Stillisolutions Liberi e Forti