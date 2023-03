Home

Sport

Basket

Partita chiave per la Libertas nella tana di Legnano

Basket

5 Marzo 2023

Partita chiave per la Libertas nella tana di Legnano

Livorno 5 marzo 2023

Turno di campionato molto complicato per la Libertas Livorno che sale a Legnano per misurarsi contro una delle squadre più forti del girone. I ‘Cavalieri’ però, nonostante un roster di altissimo livello, sono attardati rispetto ai primi quattro posti e per loro la partita contro gli amaranto riveste un’importanza capitale: una sconfitta e il loro cammino verso i play rischierebbe di diventare molto difficoltoso. La squadra di Eliantonio, quindi, avrà una motivazione feroce ed è forte del fatto che in casa non perde praticamente mai: un solo ko (di un punto, contro Pavia) a inizio stagione, poi una serie di otto successi consecutivi.

Roster alla mano, Legnano fa paura: Mazzantini, Marino, Leardini, Terenzi, Sacchettini, Casini, Drocker e Antonietti sono giocatori che in B sono un vero e proprio lusso. La Libertas però non può e non deve avere paura. All’andata finì 73-59 per la LL: +14, un tesoretto da salvaguardare nel malaugurato caso di sconfitta.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin