Partita e parcheggi al Pala Bastia, Castelli: “’ennesima mancanza di considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale”

11 Marzo 2024

Livorno 11 marzo 2024 – Partita e parcheggi al Pala Bastia, Castelli: “’ennesima mancanza di considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale”

Al Pala Bastia continuano i problemi logistici per la società livornese MVTomi

A fine gara, dopo la vittoria dell’MVTomei contro Oltre, il Direttore Generale Dario Castelli a parte la soddisfazione per il risultato dichiara:

“purtroppo però come società ci siamo trovati ad affrontare l’ennesimo problema di natura logistica legato al palazzetto: siamo stati avvisati solo venerdì, il giorno prima della gara, del contemporaneo svolgimento al Pala Bastia di una gara nazionale della FIN.

Non ci è stata riservata nemmeno una piccola di parcheggio, tantomeno alla squadra ospite, giunta qui con il pullman al seguito.

Abbiamo letto in tutto ciò l’ennesima mancanza di considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale, che si aggiunge alla mancata realizzazione dei lavori utili a ripristinare le tribune retrattili a bordo campo, lavoro che doveva essere ultimato prima a novembre, poi a gennaio; uno slittamento che purtroppo non ha agevolato la presenza dei nostri tifosi sugli spalti, comportando un’inevitabile perdita d’incasso in biglietteria e scontentando anche i nostri sponsor. Un elemento che comprometterà anche la prossima stagione. Senza contare i problemi legati alle infiltrazioni di acqua, che il mese scorso ci costrinsero a spostare in fretta e furia la gara contro Tuscania al Pala Tomei.

Abbiamo sempre pagato l’affitto con regolarità e riteniamo di meritare un trattamento diverso, visto che siamo l’unica società di pallavolo a Livorno che partecipa a un campionato di Serie B, un campionato nazionale che merita senz’altro più considerazione”.

