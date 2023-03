Home

10 Marzo 2023

Livorno 10 marzo 2023 – Partita Livorno-Arezzo, il messaggio del direttore generale Igor Protti

«Quella di domenica è una partita molto importante per la nostra stagione. Sono certo che la squadra darà il massimo per regalare una bella soddisfazione alla piazza, ai tifosi, alla città. Mi auguro che, al di là degli sfottò che fanno parte dello sport e rientrano nella normalità, fuori dal campo non ci siano episodi di violenza e che sia una bella domenica di calcio. Forza Livorno!».

