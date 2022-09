Home

Partite del Livorno, le modifiche alla viabilità in zona stadio

22 Settembre 2022

Partite del Livorno, le modifiche alla viabilità in zona stadio

Livorno, 22 settembre 2022

Entrano in vigore dalla prossima partita del Livorno (incontro con la squadra del Seravezza Pozzi in programma sabato 24 settembre alle ore 15) le modifiche alla viabilità e alla sosta in zona Stadio.

Le misure, volte a garantire la sicurezza di tifosi e residenti e concordate con la Questura di Livorno, scatteranno in occasione di tutte le partite della stagione 2022-2023 del Livorno, sia di campionato sia amichevoli, dalle ore 8 del mattino fino al termine dell’evento, con possibilità di subire modifiche da parte delle forze dell’ordine qualora se ne presenti l’esigenza.

Saranno completamente chiuse al traffico e alla sosta (divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati) via Randaccio, via Baracca, il tratto di via dei Pensieri compreso tra piazzale Montello (curva nord) e via Machiavelli, il tratto di via Toti compreso tra via Baracca e via Randaccio, piazzale Montello, via Allende, via Rodocanacchi (in quest’ultima strada eccetto residenti con contrassegno e mezzi autorizzati dalla Polizia Municipale). I residenti con contrassegno e gli autorizzati dalla PM potranno transitare e parcheggiare anche nel tratto di piazzale Montello compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Rodocanacchi (compresa l’isola di parcheggio in corrispondenza con la curva nord dello stadio).

Nelle seguenti vie il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati sarà invece in vigore ad eccezione di residenti con contrassegno, veicoli al servizio dei disabili con problemi di deambulazione (art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine: via Cipriani, via Lusena, via Montelungo, via Benvenuto Cellini, via Beato Angelico, via Masaccio, tratto di via Enrico Toti compreso tra viale Nazario Sauro e via Baracca, tratto di via dei Pensieri compreso tra viale Nazario Sauro e via Montelungo.

Saranno inoltre in vigore i seguenti divieti, che però non riguardano i veicoli di soccorso e delle forze di polizia, dei residenti diretti a rimesse interne e dei disabili con problemi di deambulazione:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via dei Pensieri compreso tra via Montelungo e piazzale Montello (corsia antistante alla curva nord) e nel tratto di via Niccolò Machiavelli compreso tra via Vincenzo Gioberti e via dei Pensieri;

divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i veicoli dei tifosi ospiti) e divieto di transito (eccetto i veicoli dei tifosi ospiti, dei clienti di strutture ricettive e dei residenti diretti alle rimesse interne) nel tratto di via dei Pensieri compreso tra via Machiavelli e viale Italia, e nell’area di parcheggio all’intersezione tra via Bat-Yam e via dei Pensieri;

divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Montello per 4 posti auto in corrispondenza con l’ingresso curva nord lato mare, di fronte al civico 6;

divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Valaperti, lato stadio. Nell’area appositamente transennata lato nord del piazzale, la sosta è invece consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno fornito dalla società calcistica e ai veicoli al servizio delle persone non deambulanti muniti di contrassegno, lasciando così libera la parte sud riservata all’accesso degli spettatori e al prefiltraggio.

Idonei sistemi di transennamento saranno posizionati all’altezza delle intersezioni stradali interessate.

I mezzi a due ruote dei fotografi autorizzati potranno sostare lungo il tratto di marciapiede antistante al muro perimetrale dell’ippodromo compreso tra il civico 25 di piazzale Montello e la cancellata (con accesso da via Randaccio).

I mezzi pubblici che abitualmente percorrono via dei Pensieri osserveranno itinerari alternativi.

