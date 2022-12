Home

Cronaca

Partiti i lavori al Palamacchia (Foto)

Cronaca

27 Dicembre 2022

Partiti i lavori al Palamacchia (Foto)

Livorno 27 dicembre 2022 – Partiti i lavori al Palamacchia (Foto)

Questa mattina sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del Palamacchia. Si tratta di una prima parte del lavoro, verranno smontate le vetrate, le se sedie di legno che non sono ignifughe e verrà spostata la ringhiera per lasciare uno spazio di un metro e venti centimetri nel corridoio tra la scalinata ed il campo.

Le vetrate rimarranno nelle due curve sopra l’ingresso dei giocatori (curva sud) e all’uscita della curva nord.

Questa prima parte dei lavori dovrebbe terminare prima della ripresa del campionato. I restanti lavori verranno iniziati durante la prossima pausa di gioco

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin