Il Partito Comunista si riunisce al circolo Iosono141

RIPARTIRE, ORGANIZZARE, AVANZARE

Giovedi 5 Aprile ore 21 Livorno, Via Terrazzini 31 Circolo #iosono141

“A un mese dalle elezioni politiche continua il lavoro di costruzione e rafforzamento del Partito Comunista in Toscana.

Unità comunista, radicamento, organizzazione e rafforzamento delle lotte sono le sfide che abbiamo di fronte.

Non restare a guardare. Abbiamo bisogno anche del tuo impegno.

Le idee e le lotte non vivono senza organizzazione”.