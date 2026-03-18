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Cronaca

Parto d’urgenza, muore neonato a Livorno. La Vicinanza dell’USL alla famiglia

Cronaca

18 Marzo 2026

Parto d’urgenza, muore neonato a Livorno. La Vicinanza dell’USL alla famiglia

LIVORNO, 18 marzo 2026 Parto d’urgenza, muore neonato a Livorno

Una donna con gravidanza a termine si è presentata ieri mattina in situazione di urgenza ostetrica al Pronto Soccorso di Livorno. A seguito degli immediati accertamenti clinici, è stato disposto un taglio cesareo in emergenza, praticato in tempi brevissimi. Nonostante siano state effettuate tutte le procedure previste, il neonato non ha purtroppo dato segni di vita.

“Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla famiglia – dichiara il direttore di Ostetricia e Ginecologia, Sergio Abate – per il grave lutto che li ha colpiti. Purtroppo, si tratta di eventi che, seppur rari, possono verificarsi senza che vi sia la possibilità, né per i genitori né per i professionisti sanitari, di prevenirli o evitarli. Il nostro lavoro ci porta ad assistere a grandi gioie, ma anche a grandi tragedie. Per questo vorrei far sentire la mia vicinanza oltre che ai familiari anche a tutti gli operatori sanitari intervenuti, rimasti profondamente scossi per quanto accaduto”.

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.