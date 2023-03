Home

15 Marzo 2023

Parto fulmineo in casa. Mamma e bambino stanno bene dopo il rapido arrivo del piccolo

Livorno 15 marzo 2023 – Parto fulmineo in casa. Mamma e bambino stanno bene dopo il rapido arrivo del piccolo

Una donna a Livorno ha partorito il suo primo figlio in casa da sola, dopo che le doglie sono arrivate improvvisamente.

Con grande sangue freddo, la donna ha chiamato l’ambulanza, ma il bambino è nato prima che il personale sanitario arrivasse.

Nonostante il rapido parto, sia la mamma che il bambino stanno bene.

Il personale della Pubblica Assistenza Svs è intervenuto pochi minuti dopo che la donna aveva aperto la porta per farli entrare nel suo appartamento in via Garibaldi.

Un medico a bordo dell’ambulanza ha tagliato il cordone ombelicale e poi la mamma e il bambino sono stati portati in ospedale, ma non ci sono preoccupazioni per le loro condizioni di salute.

